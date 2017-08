Rumeni po novo senzacijo

LJUBLJANA –Tudi na krilih evforije iz Ljudskega vrta bodo nogometaši Domžal danes krenili v povratno tekmo play-offa za ligo Evropa z Olimpiqueom v Marseillu. V ljubljanskih Stožicah so rumeni pred desettisočglavim občinstvom priredili prvovrstno presenečenje z odlično igro in remijem 1:1 proti favoriziranemu tekmecu, evropskemu prvaku iz leta 1993. Domžalčani potrebujejo mali čudež za uvrstitev v skupinski del.

Tudi v ta dvoboj bodo krenili samozavestno in ambiciozno. »Če govorimo o idealnem scenariju, bi ga radi zabili v 93. minuti, tik pred koncem tekme. Zadetek za napredovanje moramo dati, to je neizbežno. Naše razmišljanje gre v to smer. Tudi prejeti zadetek na začetku nas ne bi pahnil v negotov položaj. Imamo svoje adute, vsega ne bi razkril, je pa dejstvo, da oni pred domačimi gledalci igrajo še za 30 odstotkov bolje kot v gosteh, zato bo treba biti najboljši, kar se bo dalo,« je dejal strateg slovenskih pokalnih prvakov Simon Rožman. Ne seznamu poškodovanih je le branilec Gaber Dobrovoljc, zadnjo tekmo v dresu Domžal bo odigral Jan Repas, ki bo kariero nadaljeval pri francoskem provligašu Caenu. Pred predvidoma 40.000 gledalci na stadionu Velodrome motivov za življenjsko partijo ne bo manjkalo nobenemu igralcu. »Marseille je zelo kakovostna ekipa, kar je pokazal že v Ljubljani. Tehnično so igralci zelo dobri, so ena boljših ekip v Franciji. Mi se bomo poskusili disciplinirano braniti, čim dlje držati ničlo, potem pa na koncu presenetiti za napredovanje. Vse bomo dali od sebe. Vsi verjamemo v svojo kakovost, bomo pa videli v Franciji, kaj bo to prineslo,« napoveduje vezist Zeni Husmani. Nagrada Evropske nogometne zveze za napredovanje znaša 2,6 milijona evrov.