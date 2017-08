Rumeni častno iz pekla Velodroma

MARSEILLLE – Nogometaši Domžal so se častno poslovili od igranja v kvalifikacijah za ligo Evropa. V peklu stadiona Velodrome pred 47.352 gledalci so v povratnem dvoboju play-offa za uvrstitev v skupinski del tekmovanja proti Marseillu izgubili s 3:0 (Valere Germain 28. in 56. ter Florian Thauvin 86.). Poraz rumenih je bil po remiju v prvi tekmi (1:1) prepričljiv, toda po igri v polju so bili Domžalčani spet dokaj enakovreden tekmec. »Imeli smo tri izjemne priložnosti, ki bi jih morali izkoristiti. Prvi gol nas je presekal, vseeno pa smo se večino časa dobro upirali tekmecu. Marseille smo prisilili v njihov maksimum, za zmago so morali garati vseh devetdeset minut. Treba je vedeti, da je samo denimo Valere Germain vreden pet letnih proračunov našega kluba. Vsekakor menim, da končni rezultat ni merilo za razmerje kakovosti na igrišču,« je dejal trener Domžal Simon Rožman. V skupinskem delu lige Evropa bodo od Slovencev sodelovali trener Matjaž Kek in Matic Črnic z Rijeko, Benjamin Verbič s Københavnom, Jasmin Kurtić in Josip Iličić z Atalanto, Nejc Skubic s Konyasporom, Dominic Maroh s Kölnom in Filip Gačevski z Vardarjem.