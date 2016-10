Rudar premagal Luko Koper

KOPER – Nogometaši Luke Koper so v 12. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti velenjskemu Rudarju z 1 : 4 (1 : 2).

Koprčani so imeli pred tekmo kar dobro popotnico glede na to, da so v tej sezoni v ligi doma oddali točke le Mariboru. Toda tokrat so znova naleteli na premočnega tekmeca, razpoloženi Velenjčani in še posebej Dominik Glavina, ki je dosegel kar tri zadetke, so poskrbeli, da so se knapi še petič zapovrstjo z Bonifike vrnili neporaženi. Velenjčani kljub četrti zmagi ostajajo na sedmem mestu, Koprčani pa po petem porazu na šestem.

V tekmo so kot rahli favoriti šli domači nogometaši, tudi tokrat jih je vodil Oliver Bogatinov, a v drugi minuti so do prve priložnosti na tekmi prišli gostje. Bojan Vručina je dvajset metrov od gola izvedel prosti strel, domači vratar Vasja Simčič pa je z dobro obrambo žogo izbil v kot. Domači so vrnili prek Mateja Pučka v deseti minuti, žoga po njegovem diagonalnem strelu pa je končala malo mimo gostujočih vrat.

Štiri minute pozneje je odlično akcijo in strel izpeljal Danijel Pranjić z desne strani, z obrambo se je izkazal gostujoči vratar Matej Radan. V 16. minuti so imeli gostje na voljo prosti strel na robu kazenskega prostora domačih. Vručina je močno streljal in zadel za 1 : 0. Razpoloženi gostje so prek Anžeta Piška po strelu s petindvajsetih metrov v 20. minuti zadeli okvir vrat.

Že čez minuto pa se je Dominik Glavina po podaji Stjepana Babića znašel sam pred Simčičem in zadel za 2 : 0. V slabih petih minutah so gostje izkoristili mrk v domačih vrstah in prepričljivo povedli. Domači so znižali na 1 : 2 v 34. minuti, ko je po podaji Pučka z desne strani žogo v gostujočo mrežo potisnil veteran Zlatan Muslimović.

V drugem polčasu so v 53. minuti prvi zagrozili gostje, strel razpoloženega Vručine iz obetavnega položaja s sedmih metrov pa je zaustavil dobro postavljeni Simčič. V 62. minuti so po zmedi v gostujočem kazenskem prostoru do priložnosti prišli domači, Pučko pa se ni najbolje znašel. Gostje so povedli s 3 : 1 v 69. minuti. Nekdanji član Kopra Mitja Lotrič je podal z desne strani, po izvrstnem voleju pa je Simčičevo mrežo zatresel Glavina.

Isti igralec je po podaji Klemna Bolhe čez pet minut s še lepšim, fantastičnim volejem zabil žogo pod prečko koprskih vrat za 4 : 1. Zadnji poizkus so gledalci videli v 89. minuti, ko je prosti strel za domače izvedel Senijad Ibričić, neodločno je posredoval Radan, a do spremembe izida ni prišlo.

Koprčani bodo v 13. krogu 16. oktobra gostovali v Celju, Velenjčani pa dan prej v Domžalah.