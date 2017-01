Rožman: Mi smo drugačni

DOMŽALE – Najmlajši trener v nogometni Prvi ligi Telekom Slovenije, 33-letni Simon Rožman, je na stadionu ob Kamniški Bistrici nasmejan pričakal svoje varovance pred začetkom priprav na spomladanski del sezone. »Zelo vesel sem, da so se fantje vrnili polni energije. V šali sem jim dejal, da izgledajo sproščeni, fit in še zagoreli hkrati. To je verjetno dober znak, da so se spočili in so pripravljeni na nove napore, saj nas čaka zanimivo pripravljalno obdobje, potem pa super polsezona, v kateri želimo nadgraditi postavljene temelje,« je povedal trener Domžal, ki je v tej vlogi septembra nasledil Luko Elsnerja, ta je odšel na klop ljubljanske Olimpije. Rožman je jeseni s svojimi varovanci požel obilo simpatij ljubiteljev nogometa in strokovnjakov z zelo všečno, napadalno in nadpovprečno učinkovito igro. Ni skrivnost, da so v Domžalah zaradi tega hitro pozabili na Elsnerja.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«