Rostov šokiral Bayern, Oblakov Atletico prvi v skupini D

Rusi so premagali münchenski Bayern in Janu Oblaku z Atleticom že pred tekmo s PSV, ki so jo Madridčani dobili z 2:0, zagotovili prvo mesto v skupini. Foto: Reuters

Nogometaši angleškega Arsenala in francoskega PSG nadaljujeta mrtvi tek za zmago v skupinskem delu evropske lige prvakov. Njun današnji medsebojni obračun 5. kroga v skupini A v Londonu se je končal z 2 : 2, med bolgarskim Lodogorcem iz Razdrada ter švicarskim Baslom Andraža Šporarja pa brez golov. Ljubljančan je v igro vstopil v 79. minuti.

Za izbrance francoskega strokovnjaka na klopi topničarjev Arsena Wengerja sta zadela Olivier Giroud (45.) in Marco Verratti (60./avtogol), za Parižane pa Edinson Cavani (18.) in Lucas Moura (77.). PSG in Arsenal imata po 11 točk, Ludogorec in Basel po dve točki, para zadnjega kroga pa sta Basel - Arsenal in PSG - Ludogorec.

V skupini B je Benfica v Istanbulu proti Bešiktašu po dobrih pol urah vodila s 3:0, na koncu pa se je tekma končala z neodločenim izidom 3:3. Italijanski Napoli in ukrajinski Dinamo sta se razšla brez golov. Odločitev o udeležencih osmine finala bo padla v zadnjem krogu, po petih tekmah sta Napoli in Benfica zbrala po osem, Bešiktaš pa sedem točk.

V skupini C je Barcelona z goloma Lionela Messija (24. in 56./11 m) ugnala škotski Celtic v Glasgowu z 2 : 0 in krog pred koncem prvega dela tekmovanja osvojila prvo mesto v skupini, obračun v Nemčiji med Borussio iz Mönchengladbacha in angleškim Manchester Cityjem pa se je končal z delitvijo točk 1 : 1.

V skupini D so pravo blamažo doživeli nogometaši nemškega Bayerna, ki so klonili v Rostovu z 2:3. Za ekipo slovenskega reprezentanta Mihe Mevlje (igral je vseh 90 minut) so zadeli Sardar Azmoun (44.), Dmirtij Poloz (50./11 m) in Cristian Noboa (67.), za Bavarce pa Douglas Costa (35.) in Juan Bernat (52.). Madridski Atletico - Slovenec Jan Oblak je bil na vratih španske zasedbe - je zanesljivo ukanil nizozemski PSV z 2 : 0 in osvojil prvo mesto v skupini, v polno pa sta zadela Kevin Gameiro (55.) in Antoine Griezmann (66.).

Izidi torkovih tekem 5. kroga - skupina E: CSKA Moskva - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1), Monaco - Tottenham Hotspur 2:1 (0:0); skupina F: Borussia Dortmund - Legia Varšava 8:4 (5:2), Sporting Lizbona - Real Madrid 1:2 (0:1); skupina G: Leicester City - Brugge 2:1 (2:0), Koebenhavn - Porto 0:0; skupina H: Dinamo Zagreb - Olympique Lyon 0:1 (0:0), Sevilla - Juventus Torino 1:3 (1:1).