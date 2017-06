Ronaldovi goli in Zidanova strategija premočni za vso nogometno Evropo

Na stadionu Millenium v Cardiffu je 66.000 izbrancev in z njimi še milijardno televizijsko občinstvo resnično spremljalo pravi nogometni spektakel v finalu lige prvakov. Samo igra Juventusa v prvem polčasu je nakazovala, da imajo Torinčani najboljšo obrambo na stari celini ter da bi lahko kaj opravili proti Real Madridu v dvoboju za pokal z velikimi ušesi. Po prvih 45 minutah je bil izid 1:1; Cristiano Ronaldo je v 20. minuti zabil lep gol po podaji Carvajala, v 27. minuti pa je na drugi strani izenačil Mario Mandžukić z izjemnim strelom prek glave, tako imenovanimi škarjicami, ki velja za najlepši gol finala. Toda v drugem polčasu je Real še enkrat potrdil, zakaj ima najučinkovitejši napad v ligi prvakov. Do finala je na 12 tekmah zabil kar 32 golov, v drugem polčasu cardiffskega obračuna so zadeli še Casemiro s pravo bombo v 61. minuti, po kateri je žoga oplazila Samija Khediro in prevarala vratarja Juventusa Gianluigija Buffona. Ko je le tri minute pozneje Ronaldo po izvrstni podaji Luke Modrića dosegel še svoj drugi zadetek za 3:1, je bil zmagovalec znan. Stara dama iz Torina ni zmogla zasuka, medtem ko je trener Reala Zinedine Zidane v končnici tekme še osvežil napad, rezervist Marco Asensio pa se mu je v 90. minuti oddolžil z golom za končni izid 4:1.



Zidane kot plesalec



Real Madrid je kot prvi klub v 25 letih prenovljenega formata lige prvakov obranil naslov prvaka. Kraljevi balet ima zdaj že 12 naslovov najboljše ekipe na stari celini, prvi zadetek Ronalda v Cardiffu je bil že 500. po vrsti za to moštvo v ligi prvakov. Trener galaktikov Zinedine Zidane je drugič zapored osvojil ligo prvakov, potem ko je glavni strateg postal lani januarja. »Zelo vesel sem, to je bila spektakularna sezona. Domače prvenstvo smo osvojili v zadnjem krogu, potem smo še drugič zapored osvojili ligo prvakov, kar je izjemno zahtevno, toda nam je to uspelo. Igrali smo proti velikemu moštvu. V prvem polčasu je bilo težko, toda v drugem smo hitro prevzeli pobudo na igrišču. Tudi v fizičnem smislu smo bolj pritisnili in tudi v tem elementu dobili dvoboj. Povezanost med mojimi igralci je fantastična. Ko imaš v moštvu ob tem še toliko nadarjenosti, imaš velike možnosti za uspeh,« je dejal 44-letni Zidane, ki je kot igralec ligo prvakov osvojil v dresu Reala leta 2002, še prej pa je kot član Juventusa izgubil v dveh finalih. »Zelo hvaležen sem klubu, da mi je ponudil priložnost trenirati fantastične igralce. Res sem zelo vesel, počutim se, kot da bi plesal, te občutke dolgujem klubu. Tukaj se počutim povsem domače, Real je klub mojega srca. Zdaj je pomembno, da uživamo v tem, kar smo dosegli.« Zidane je eden izmed le sedmih mož, ki so ligo prvakov osvojili kot igralci in trenerji. Pred njim je to uspelo Miguelu Muñozu, Giovanniju Trapattoniju, Johanu Cruyffu, Carlu Ancelottiju, Franku Rijkaardu in Pepu Guardioli.



Čudežni golgeter Ronaldo

Cristiano Ronaldo je v ligi prvakov po uradnih podatkih skupno dosegel 105 zadetkov, čeprav v njegovem osebnem arhivu piše, da je dosegel enega več. CR7 je pri 32 letih v finalu LP v Cardiffu prišel do 600. zadetka v svoji članski karieri. Pet jih je dosegel v dresu lizbonskega Sportinga, 118 za Manchester United, 406 kot član Real Madrida in 71 za reprezentanco Portugalske. Za 600 zadetkov je potreboval 855 tekem. Zmagovalec lige prvakov je bil štirikrat, od tega trikrat z Realom v zadnjih štirih sezonah. Zanimivo: Ronaldo je v Real prišel leta 2009, od takrat pa je dvakrat postal prvak Španije in kar trikrat prvak Evrope.



CR7: Najboljši polčas sezone



Roko na srce, če imaš v svojih vrstah takšen stroj za gole, kot je to Cristiano Ronaldo, potem je vse skupaj precej lažje dosegljivo. CR7 je edini nogometaš, ki je zabil gol ali več v treh finalih lige prvakov. Enkrat je to storil v dresu Manchester Uniteda, dvakrat pa kot član Reala. »Šel bom tako daleč, kot sem zmožen. Ta sezona je bila spet fantastična, osvojili smo špansko prvenstvo in ligo prvakov. Moštvo je bilo izjemno, vse je bilo dobro tudi zame osebno. Dobro sem se pripravil na končnico sezone in zabil nekaj pomembnih golov. Proti Juventusu je bilo v prvem polčasu zelo izenačeno, toda v nadaljevanju smo bili impresivni. Mislim, da smo odigrali najboljši polčas v tej sezoni. V finalu je vselej težko zmagati, kaj šele proti ekipi, ki je pred tem prejela zgolj tri zadetke. To je eden najboljših trenutkov v karieri. Imam priložnost, da to rečem po vsaki sezoni,« je sijal od sreče 32-letni Ronaldo.



Buffon ne zna pojasniti



Če ne drugega, so se v taboru poražencev spet nekaj naučili. Juventus je izgubil kar sedem finalnih tekem v LP, zmagal je le dvakrat. »Real se je zelo dobro branil, zato je bilo našim napadalcem zelo težko. Odigrali smo zelo dober prvi polčas, toda po drugem prejetem zadetku bi morali ostati v igri. Sicer smo si priigrali nekaj priložnosti, a jih nismo znali unovčiti. Moramo popraviti vodenje naše igre, moramo se naučiti, kdaj stopiti na plin in kdaj upočasniti igro. To moštvo Juventusa še ni dalo vsega. Buffon in Barzagli ostaneta z nami, lahko data še veliko. Po dopustu se bomo vrnili na delo z novimi motivi. Nogomet ti ponuja priložnost, da vsako sezono začneš znova,« pragmatičen ostaja 49-letni strateg Juventusa Massimiliano Allegri. Legendarni čuvaj mreže Juventusa Gianluigi Buffon, ki mu v zbirki manjka le pokal lige prvakov, je bil z 39 leti najstarejši na igrišču, sklonjene glave pa ga je zapustil še po svojem tretjem finalu lige prvakov. »Razočarani smo. Zelo dobro smo igrali v prvem polčasu. Mislili smo, da imamo dovolj za končno zmago. Ne znam pojasniti, zakaj smo v drugem polčasu igrali na takšen način. Real Madrid si je v drugem polčasu zaslužil zmago. Pokazali so svojo kakovost in pristop, ki je potreben v igri na takšnih tekmah,« je bil redkobeseden Buffon.