Ronaldo s trojčkom potopil Oblakov Atletico

To je bil še en nogometni megaspektakel na kultnem stadionu Santiago Bernabeu, kjer domuje Real Madrid. Kraljevi klub je v še enem do onemoglosti naelektrenem ozračju gostil soseda, Atletico Madrid, kjer je eden od ključnih mož slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak. Toda tokrat je bil tudi Škofjeločan nemočen ob izjemni strelski formi Cristiana Ronalda, ki se po letih preigravanja in pobegov po bočnem položaju ter neutrudnega doseganja zadetkov vse bolj uveljavlja kot centralni napadalec z ubijalskim golgeterskim instinktom v kazenskem prostoru nasprotnikov. V prvi polfinalni tekmi lige prvakov je Oblaka najprej premagal v 10. minuti, potem pa še v 73. in 86. »To je prednost in ne bom lagal – to je dobra, zelo dobra prednost. Nogomet je škatla presenečenj,« se je smejalo 32-letnemu Portugalcu, za katerega novinarjem že kar zmanjkuje pridevnikov pri opisovanju njegovih dosežkov. Res je težko pričakovati, da bi demolirani Atletico, ki je tokrat sprožil le en strel v okvir Realovih vrat (skupno štiri proti vratom), lahko nadomestil zaostanek treh zadetkov. To se na tej ravni tekmovanja še ni zgodilo. »Srečen sem, da imam takšne igralce. Poskušamo igrati svojo igro in uživati v tem. To deluje, ker imamo čudovite igralce z odličnim odnosom do dela,« je varovance pohvalil francoski strateg Zinedine Zidane.



CR7 je v zadnjih treh dvobojih lige prvakov dosegel kar osem zadetkov. Bayernu iz Münchna je zabil dva na Bavarskem in prav tako trojček na domačem stadionu. Po uradnih podatkih je za galaktike na 389 tekmah dosegel 399 golov (samo v ligi prvakov 103), čeprav Ronaldo trdi, da jih ima že 400, saj da so leta 2010 enega od njegovih zadetkov pomotoma pripisali branilcu Pepeju. No, do tega mejnika bo vsekakor tudi uradno prišel že kaj kmalu. »Zelo vesel sem za te zadetke in da sem dosegel 400 golov za Real Madrid. Moramo čestitati celotnemu moštvu, bili smo izjemni. Name je pač padlo, da sem dosegel zadetke. Dobro smo igrali od začetka do konca tekme, zadetki so prišli po naravni poti,« je pojasnil Ronaldo, ki se s soigralci že lahko vidi v finalu 3. junija v Cardiffu. Seveda je pred njimi še povratna tekma na stadionu Vicente Calderon, toda zasuk bi bil že res pravcati čudež. Zasedba Reala je preprosto preveč izkušena in kakovostna, da bi v tako pomembni tekmi doživela kolaps. Navsezadnje je beli balet premagal Atletico v dveh finalih lige prvakov: lani (po kazenskih strelih) in leta 2014 (po podaljšku), leta 2015 pa ga je izločil v četrtfinalu LP. Vsi dosežki so tudi Ronaldu pomagali, da je v tej sezoni mirno sprejel Zidanove odločitve, ko mu je namenil nekaj počitka in ga zato ni uvrstil v ekipo za nekatere tekme v gosteh. »Cristiano ima občutek za gol, v tem je edinstven. Včasih potrebuje tudi počitek. Tega se zaveda tudi sam, saj je inteligenten,« je Zidane besedno božal prvega zvezdnika Real Madrida, ki je v belem dresu dosegel že 38 hat-trickov.



Ta poraz je zelo boleč za Atletico Madrid tudi zaradi tega, ker moštvo temperamentnega trenerja Diega Simeoneja slovi po granitni obrambi. Rdeče-beli so namreč na trinajstih tekmah pred torkovim porazom kar devetkrat ohranili mrežo nedotaknjeno, prejeli pa so samo štiri zadetke. »Poskusili bomo storiti nekaj tako rekoč nemogočega. Mi smo Atletico Madrid in morda, samo morda, bi nam lahko uspelo,« je dejal Simeone. Verjetneje je, da bo 11-kratni evropski prvak Real Madrid naskakoval novo lovoriko v Cardiffu. Samo Manchester United je imel priložnost, da bi ubranil naslov zmagovalca elitnega tekmovanja, toda v finalu leta 2009 je klonil proti Barceloni.