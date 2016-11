Ricardinho pohvalil Mariborčane

MARIBOR – V minulih dneh so na svoj račun prišli tudi ljubitelji futsala, dvoranskega nogometa. Od srede do sobote je bil v Mariboru na delu madridski Inter Movistar, s tremi naslovi evropskega klubskega prvaka tudi uradno najuspešnejša ekipa stare celine. Španci so v štajerski prestolnici v konkurenci češkega, srbskega in slovenskega državnega prvaka osvojili 1. mesto v skupini in se prebili na finalni turnir lige prvakov, ki bo na sporedu konec aprila prihodnje leto. Ni pa veliko manjkalo, da bi se tja uvrstil slovenski prvak, ki je na koncu po porazu proti Interju (1:3) zasedel 3. mesto zavoljo zmage proti srbskemu Ekonomcu. Pred zadnjo sobotno tekmo je bilo jasno, da le zmaga proti Špancem Mariborčanom prinaša 1. mesto in planetarno senzacijo. Taka, kakršna je marca letos z zmago proti Španiji uspela slovenski futsal reprezentanci. »Upali smo na čudež, na naš dober dan in njihovo nekoliko slabšo predstavo,« je razkril domači mladi adut Žiga Čeh, ki se ni ustrašil španskih mojstrov, ki so se v Mariboru marca letos že opekli. Tudi zato so začeli odločno. Domačini se jih niso ustrašili. V šesti minuti so zapretili Mariborčani, vendar je Denis Totošković zadel vratnico, minuto pozneje pa je bil dobro postavljen španski vratar Jesus Herrero. Anže Kraljič je v deveti minuti nastreljal vratarja. Povedli so gostje. Usodna je bila 13. minuta, a je Alen Fetić z mojstrskim strelom v 27. minuti poravnal. V drugem polčasu je okvir vrat pri 1:1 stresel tudi Nermin Hasanbegović. Le ščepcu nezbranosti domače vrste, utrujenost je naredila svoje, se imajo gostje zahvaliti, da so v zadnji minuti zabili dva gola v prazno mariborsko mrežo.



Nadaljevali domačo prevlado



»Bili smo zelo blizu velike senzacije. Do zadnje minute smo parirali Špancem. Čakali smo njihove napake in prekinitve,« je po koncu turnirja povedal hrvaški trener na mariborski klopi Robert Grdović. Špance je hotel presenetiti tudi z igro z vratarjem v polju. Pravi, da je želel razbiti ritem gostov. »V rotaciji sem imel pet, šest igralcev, ki so se precej utrudili, zato smo morali igrati tako,« je pojasnil Grdović, ki bi bil ponosen na remi, a ga poraz ne boli. »Neodločen rezultat bi nam prinesel 2. mesto v skupini, ne pa prvega, ki smo ga lovili. Tvegali smo, a izgubili. Enkrat se nam bo povrnilo,« je še dodal Grdović, ki meni, da bodo Španci za morebiten dokončen naskok na vrh Evrope potrebovali še vsaj dve okrepitvi. Kot je bilo slišati v Mariboru v teh dneh, se bodo vijoličasti še okrepili, saj želijo nadaljevati s prevlado in si ob letu osorej spet zagotoviti nastop v Evropi. Letos so bili navdušujoči – kot debitant, doma so gostili avgusta že kvalifikacije za glavni del lige prvakov, so se prebili med 16 najboljših moštev. »Slišal sem, da slovenski prvak trenira dvakrat ali trikrat na teden. To se v soboto zvečer ni videlo. Mariborčani so dokazali, da niso amaterji, ampak zrela ekipa, ki ve, kaj hoče,« pa je velik kompliment za Mariborčane in celoten slovenski futsal izrekel Portugalec Ricardinho, udarni sila Interja, in v tem hipu prvo ime futsala na svetu. »Še enkrat se je pokazalo, da v ligi prvakov ni lahkih tekem. Mariborčani so se dobro pripravili na nas. V zadnjih petih minutah smo bili prepričljivi, zato je naša zmaga zaslužena,« je še dodal Ricardinho. Brez finalnega turnirja lige prvakov pa sta ostala tudi slovenska reprezentanta Rok Mordej in Kristjan Čujec. Njun Nacional Zagreb je v odločilni tekmi za napredovanje z 1:5 izgubil proti ruski ekipi Ugra.