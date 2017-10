Ricardinho čaral v Mariboru

LJUBLJANA – Mariboru je očitno usojena liga prvakov. Vijolični so sinoči v 3. krogu v Ljudskem vrtu gostili Liverpool. Mariborski futsal klub FutureNet pa se je tudi letos uvrstil v glavni del futsalske lige prvakov, izkazal se je z organizacijo turnirja, a se poslovil od nadaljnjega tekmovanja. Mariborčanov ni nihče nadigral, a so bili Španci, Rusi in Portugalci vseeno boljši. V dresu evropskih prvakov iz Španije se je predstavil v tem hipu verjetno najboljši igralec na planetu, Portugalec Ricardinho.

V Mariboru je odigral le dve tekmi, proti domači zasedbi je bil strokovni komentator! »Prvič sem komentiral tekmo. Upam, da zadnjič. Boljše se znajdem na terenu,« je dejal virtuoz z žogo. »Iskreno povedano, zelo mi je bilo hudo, ker nisem mogel nastopiti na zadnji tekmi glavnega dela lige prvakov. Pa ne da ne bi hotel ali pa da mi ne bi bilo treba. Jaz bi igral ves čas, da pokažem, kaj znam, da gledalci uživajo v mojih potezah. To je moje delo, moje poslanstvo. Toda trener se je odločil, da moram počivati,« je pojasnil odsotnost s parketa. dejstvo pa je, da je prejel že en rumeni karton v prvi tekmi, če pa bi porumenel še v dvoboju z Mariborom, bi moral počivati na naslednji evropski preizkušnji.

»Moji soigralci so se izkazali in zmagali tudi brez mene. Toda ne smem pozabiti: Mariborčani so se izkazali kot dobri organizatorji, imajo pa tudi dobro ekipo. Želim jim, da bi bili spet državni prvaki, da se vnovič prebijejo v ligo prvakov,« je Ricardinho vse dobro zaželel gostiteljem. Španski Inter Movistar bo jutri dobil tekmece v elitnem delu lige prvakov, kjer bo v štirih skupinah nastopilo 16 moštev. Prvaki skupin se bodo uvrstili na finalni turnir, ki bo konec aprila. »Težko delo nas čaka. Konkurenca dela dobro, ne smemo pozabiti Kairata, Barcelone in Sportinga,« Ricardinho opozarja na tekmece, ki bodo ostra konkurenca Špancem pri lovu na peti naslov najboljšega v Evropi. Vmes pa bo Ricardinho še dvakrat v Sloveniji – 5. in 6. decembra bodo Portugalci v Litiji in Ljubljani igrali proti slovenski izbrani vrsti, med 30. januarjem in 10. februarjem pa bo gostoval na evropskem futsalskem prvenstvu v Ljubljani.

»Vesel sem, ker Slovenija gosti najboljše reprezentance Evrope. Imeli ste malce smole pri žrebu, dobili ste težko predtekmovalno skupino. A imate močno reprezentanco, nekaj fantov poznam. Prvenstvo v Ljubljani bo super promocija futsala,« se tekmovanja v Sloveniji veseli Ricardinho, ki upa, da Portugalska pride dlje kot na zadnjem EP v Srbiji – tam se je poslovila v četrtfinalu.