Reprezentanti Kamplu: Pustil si nas na cedilu

BRDO PRI KRANJU – Slovensko nogometno reprezentanco v soboto in torek čakata zahtevni preizkušnji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018, ko se bo v Stožicah pomerila s Slovaško in z Anglijo.

Veliko prahu je dvignila odločitev Kevina Kampla, ki je odpovedal udeležbo v tokratni akciji zaradi domnevne preutrujenosti. To je selektorju Srečku Katancu, s katerim nista na isti valovni dolžini zaradi njegovega igralnega položaja, sporočil kar s SMS-sporočilom.

Na potezo soigralca so se zdaj s skupno izjavo odzvali tudi reprezentanti:

»Ker se je v zadnjih dneh veliko ugibalo o odnosih v reprezentanci in domnevnem sporu v Litvi, želimo člani slovenske nogometne reprezentance podati naslednjo izjavo. Menimo, da se za reprezentanco igra s ponosom in častjo, reprezentanti pa moramo biti profesionalci in zgled tako na igrišču kot zunaj njega, tudi z našim obnašanjem in s komunikacijo. Vemo, da je Kevin pomemben člen te reprezentance, in ekipa ga vsekakor potrebuje, sploh na tekmah s Slovaško in z Anglijo. Tokrat pa se ne moremo znebiti občutka, da nas je pustil na cedilu. Mnogi med nami smo v svoji karieri bili utrujeni, izčrpani ali celo poškodovani, a smo na reprezentančni zbor prišli s ponosom in z željo pomagati reprezentanci in ne iz strahu zaradi izgube statusa. Vsi igralci, tako mlajši kot starejši, moramo vedeti, da je reprezentančni grb nad nami vsemi, da je reprezentanca pomembnejša od posameznika. Klima v reprezentanci je odlična, niti po tekmi z Litvo v slačilnici ni bilo nikakršnih sporov. Reprezentanti smo enotni in želimo s tem sporočilom zaključiti zadevo Kampl in se osredotočiti na prihajajoči težki in pomembni tekmi s Slovaško in z Anglijo, kjer bomo za uspeh potrebovali tudi podporo in energijo s tribun.«