Real z Ronaldom, Barça z Messijem ali PSG z Neymarjem?

MARIBOR – Padel je tudi Hapoel Beer Sheva (1:2, 1:0) in slovenski nogometni velikan Maribor se je še tretjič v svoji zgodovini uvrstil v elitno ligo prvakov. Privrženci vijoličnih norijo od navdušenja, saj bodo lahko svoje ljubljence letos spremljali še na šestih spektakularnih tekmah z najimenitnejšimi tekmeci. Maribor je v kvalifikacijah najprej premagal prvaka BiH Zrinjski iz Mostarja, potem je bil boljši od islandskega šampiona Hafnarfjördurja, za prvaka Izraela pa je bil usoden gol Mitje Vilerja v povratnem obračunu play-offa. Primorski branilec je s pravo bombo z roba kazenskega prostora v 15. minuti prerešetal mrežo gostov, s čimer je spravil v ekstazo 12.200 gledalcev v Ljudskem vrtu in na stotisoče ljubiteljev športa v deželi na sočni strani Alp. Presenečenje? Pravzaprav ne, saj je Maribor že dolgo nogometna institucija evropske veljave. Toda glede na denarni vložek v ekipo je to vsekakor veličasten podvig brez primere na stari celini.

Taktika in psiha za elito



3,5 milijona evrov si bodo razdelili igralci in strokovno vodstvo Maribora.

»Pri rezultatu 1:0 sem nekoliko v šali mislil, naj sodnik hitro piska konec. A šalo na stran, bil sem osredotočen na dogajanje na igrišču do konca tekme. Fantje so ob koncu vse opravili z odliko. Ko sem videl, da je v 89. minuti Jasmin Handanović obranil strel, sem vedel, da je to zelo močan znak, da se bomo uvrstili v ligo prvakov. Psihološka priprava je bila primerna, pri taktični pa smo točno vedeli, kako bo tekmec igral. Predvideli smo poteze, ki jih bo vlekel v drugem polčasu. Zanimivo je to, da smo izgubili ključne igralce minule sezone, karte premešali in ustvarili delovno vzdušje. Preprosto so igralci začutili svojo priložnost in željo, da se izkažejo. Uspel nam je veliki met na presenečenje vseh,« je dejal Darko Milanič, ki je še tretji trener na klopi Maribora v ligi prvakov po Bojanu Prašnikarju (1999) in Anteju Šimundži (2014). Poudariti je treba naslednje: 1. veliki met je uspel pomlajeni ekipi, ki pa vseeno vzdržuje visoko raven taktične kulture, saj je zasedba že kar nekaj časa skupaj, 2. Mariborčani so imeli trikrat izjemno srečo pri žrebu tekmecev, 3. vijolični so v okrepitve vložili minimalni znesek (Martin Milec se je vrnil za domnevno 100.000 evrov odškodnine, Jasmin Mešanović in Jean-Claude Billong sta prišla kot prosta igralca). Samo z uvrstitvijo v LP je Maribor že zaslužil 14,7 milijona evrov od Evropske nogometne zveze. Igralci in strokovno vodstvo si bodo razdelili nagrado 3,5 milijona, kolikor jim je namenilo vodstvo kluba.

Brez starca ni udarca



Marcos Tavares je v šestih kvalifikacijskih tekmah za LP dosegel štiri zadetke.

V letošnjih kvalifikacijah je 30-letni Mitja Viler dosegel dva zadetka, 33-letni Marcos Tavares jih je zabil štiri, 21-letni Luka Zahovič je prispeval enega, med glavnimi junaki podviga je tudi 39-letni vratar Jasmin Handanović. Potrjuje se torej rek, da brez starca ni udarca. Zanimivo, Viler in Tavares si sicer delita sobo na potovanjih. »Marcos me je izbral za cimra. Očitno je to dobra povezava. Sicer ne molim, a dejstvo, da sva skupaj v sobi, očitno pomaga,« je sijal od sreče Viler, kultni kapetan Tavares pa je pojasnil: »Imamo veliko ekipo. Viler je zadel dvakrat v teh kvalifikacijah, Handanović brani vsako leto bolje. Trenirali smo na polno, saj smo želeli še en vpis v zgodovino. Smo na visoki ravni, imamo pravo mešanico mladosti in izkušenj. Uvrstitev v ligo prvakov ni presenečenje, čeprav smo bili skromni v napovedih pred začetkom kvalifikacij. V Bibliji piše, da ponižnim ljudem pomaga bog.«

Zdaj pa smetana

Med vijoličnimi nogometnimi junaki so na seznamu želja največji možni tekmeci: Real Madrid s Cristianom Ronaldom, Barcelona z Lionelom Messijem, PSG z Neymarjem, Manchester United s Paulom Pogbajem, Juventus z Gianluigijem Buffonom, ki se je rodil celo na isti dan kot Handanović (28. januarja 1978). Če bo današnji ples kroglic ob 18. uri v Monte Carlu Štajercem namenil Atletico Madrid z Janom Oblakom, bo prav tako veselo. Vsekakor se Milaničeva četa ne bo predajala vnaprej, ampak bo poskušala čim dražje prodati svojo kožo, osvojiti še kakšno točko (vsaka je vredna pol milijona evrov). »Želim si kakšnega evropskega velikana. Zanimivo bo videti, ali so v živo res tako dobri, kot so videti na televizijskem zaslonu,« je dejal Damjan Bohar, Marwan Kabha, ki je bil tokrat boljši od rojakov, pa: »Želel bi si igrati proti Realu ali Barceloni, tudi Neymarja bi rad imel za tekmeca.« Že to nedeljo se bo Maribor v večnem derbiju udaril z Olimpijo za točke v državnem prvenstvu. Lepšega povabila na tekmo v Stožice ni mogel pripraviti.