Real v zadnji sekundi do zmage, visok poraz Dinama

Tekme prvega kroga lige prvakov so opravili tudi nogometaši v skupinah E, F, G in H, ter sinoči prestavljene tekme skupine C med Manchester Cityjem in Borussio iz Mönchengladbacha. Branilci naslova iz madridskega Reala so se doma dolgo mučili s Sportingom, ta je ob začetku drugega polčasa povedel, nato pa le prišli do zmage v sodnikovem dodatku. Za nekdanji klub prvega Realovega zvezdnika Cristiana Ronalda je v 48. minuti namreč zadel Bruno Cesar in osupnil domače navijače.

A Madridčani so le prišli na svoj račun, pa čeprav v samem zaključku tekme. Najprej je za izenačenje poskrbel Ronaldo, ki je mrežo gostov zatresel v 89. minuti, ko je s prostega strela z natančnim udarcem le premagal Ruia Patricia. Piko na i je v sodnikovem dodatku v 94. minuti postavil Alvaro Morata za 2 : 1.

Do visoke zmage so prišli pri Borussii iz Dortmunda, ki so v gosteh pri varšavski Legii slavili s kar 6 : 0. Druga Borussia, tista iz Mönchengladbacha, ki je morala zaradi močnega deževja počakati na tekmo skupine C proti Manchester Cityju (tekma bi morala biti na sporedu že v torek zvečer), se je prav tako morala sprijazniti z visokim porazom. Gostitelji iz Manchestra so slavili s 4 : 0.

Kampl podal za drugi gol

Bayer iz Leverkusna je proti moskovskemu CSKA povedel z 2 : 0, a se nato moral sprijazniti z remijem. Za drugi gol nemške ekipe je podal Slovenec Kevin Kampl. V drugi tekmi skupine E je Tottenham Hotspur z 1 : 2 klonil proti Monacu.

Zagrebški Dinamo je v skupini H gostoval pri Lyonu in izgubil z 0 : 3. Petar Stojanović je za modre odigral vso tekmo. V isti skupini sta se Juventus in Sevilla razšla brez zadetkov.

V skupini G je Brugge moral doma Leicester Cityju priznati visok poraz z 0 : 3. Porto je po vodstvu ob polčasu proti Koebenhavnu z 1 : 0 na koncu iztržil le točko, tekma se je končala z izidom 1 : 1. Benjamin Verbič je za Koebenhavn zaigral od 69. minute dalje.

Konec skupinskega dela lige prvakov bo 6. in 7. decembra. Osmina finala bo od sredine februarja dalje, sledijo četrtfinale, polfinale in finale, ki bo 3. junija v Cardiffu.