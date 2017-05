Real je drugi finalist lige prvakov

MADRID – Nogometaši madridskega Reala so drugi finalisti lige prvakov, potem ko so na povratni polfinalni tekmi na gostovanju pri mestnem tekmecu Atleticu izgubili z 2 : 1. Na prvi tekmi je Real zmagal s 3 : 0. V finalu se bo pomeril z Juventusom, ki je v torek s skupnim izidom 4 : 1 izločil Monaco.

Za Atletico sta danes zadela Ñiguez (12.) in Griezmann, ki je v 15. minuti izkoristil 11-metrovko, za Real pa je bil uspešen Isco v 42. minuti.

Isco pokopal upe Atletica

Atletico je tekmo silovito začel in v 12. minuti povedel, prednost pa povišal že tri minute pozneje, ko je Varane v svojem kazenskem prostoru zrušil Torresa, sodnik pa je pokazal na belo točko. Griezmann je premagal Navasa in svojim navijačem vzbudil upe po čudežu, ki pa so bili pokopani v 42. minuti. Benzema je tedaj po levi strani prišel v kazenski prostor, žogo vrnil do Kroosa, ki je sprožil po tleh, Oblak je žogo odbil, toda ta se je znašla pri Iscu, ki jo je iz bližine poslal v mrežo.

Oblak je moral posredovati tudi v 48. minuti po prostem strelu Ronalda, na drugi strani pa je Griezmann prav tako s prostega strela z dobrih 20 metrov žogo poslal čez vrata. V 66. minuti je Realov vratar Navas ubranil strel Gameira z glavo, v 71. minuti pa je ustavil še Griezmannov strel z leve strani. Rezultat se do konca ni spremenil.

Real ima tako priložnost ubraniti naslov v ligi prvakov, ki ga je osvojil lani prav proti Atleticu.