Razbijača Krhin in Kurtić brez pardona nad Malto

Slovenski nogometaši so pod taktirko selektorja Srečka Katanca opravili tri treninge na Brdu pri Kranju, danes dopoldne pa odpotujejo na Malto, kjer bodo odigrali tekmo 4. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Rusiji leta 2018. Vadba je potekala normalno, po deževju je včeraj reprezentante dodatno razpoložilo še sončno vreme. Po posebnem programu trenira samo Bojan Jokić, ki še ni povsem pozdravil zlomljenega palca na nogi. Zaradi kazni in poškodb bomo na otoku v Sredozemlju videli nekoliko spremenjeno zasedbo v obrambni in morda tudi v napadalni liniji začetne postave v primerjavi z zadnjima tekmama proti Slovaški in Angliji. Delovna vnema je na vrhuncu, še posebno nabrušeni so novinci, ki komaj čakajo na prve minute v svetem dresu; jutri na Malti ali v ponedeljek na prijateljski tekmi s Poljsko v Wroclawu, kamor bo izbrana vrsta odpotovala z Malte. Radi rečemo, da srce moštva predstavlja zvezna vrsta, ki je v zadnjem obdobju zelo napredovala, v obrambnih in napadalnih nalogah.



Vezist španskega prvoligaša Granade, 26-letni Rene Krhin, se je v izbrani vrsti ustalil kot eden nepopustljivih bojevnikov na sredini igrišča. Njegovi predstavi proti Slovaški n Angliji sta bili za najvišjo oceno. »Zagotovo bo drugačna tekma kot proti Slovakom in Angležem, toda tudi te zaprte tekme znajo biti zakomplicirane. Pripravljamo se dobro, tako da bo na dan tekme vsak igralec vedel, kaj storiti na določenem mestu. Zagotovo ne sme biti niti kančka podcenjevanja. V glavi imamo tri točke, šli bomo na zmago, vso to pozitivnost s prejšnjih tekem moramo prenesti naprej,« poudarja Krhin, ki je odpravil težave s stegensko mišico z oktobrske reprezentančne tekme, res pa je, da od takrat ni odigral niti minute v klubskem dresu. Če se lahko malce pošalimo, je toliko bolj lačen igre in premore veliko svežine.



Skupaj s Krhinom na sredini igrišča deluje član italijanskega prvoligaša Atalante, 27-letni Jasmin Kurtić, ki v zadnjih tednih kaže sijajne igre v serie A, na dvanajstih tekmah je dosegel tri gole. »Čaka nas zahtevna tekma, zahteven tekmec, ki igra dobro v obrambi. Treba bo biti potrpežljiv z žogo in brez nje. Maltežani igrajo nekakšen italijanski nogomet, vsaka tekma je po svoje zahtevna. Moramo imeti enak odnos kot proti Slovaški in Angliji. Držati moramo skupaj, igrati kot ekipa. Nikogar ne smemo podcenjevati, saj smo zaradi tega ostali brez zmage v Litvi. Če bomo pravi, lahko tekmo uspešno pripeljemo do konca,« meni Kurtić. Jutri bo na igrišču tudi najboljši slovenski sodnik Damir Skomina s svojo ekipo rojakov, sodili bodo na tekmi Romunija – Poljska. Šef sodniške organizacije Vlado Šajn pa bo kontrolor sojenja na sobotni tekmi med Hrvaško in Islandijo v Zagrebu.

Napeto pred obračunom Anglije in Škotske



V 4. krogu skupine F sta na sporedu še tekmi Slovaška – Litva in Anglija – Škotska. Prestižni obračun sosedov na kultnem londonskem stadionu Wembley je v središču pozornosti evropskega dela kvalifikacij za SP 2018. Otoški reprezentanci nista igrali za točke vse od leta 1999, ko sta igrali v kvalifikacijah za euro 2000. Začasni selektor Anglije Gareth Southgate, ki je prevzel vodenje ekipe po neslavnem odhodu Sama Allardycea, opozarja, da morajo njegovi izbranci čustveno nadzirati potek igre v tekmi posebnega naboja. »V petek zvečer želim, da moje moštvo ostane na vrhu lestvice. Osredotočen sem zgolj na to,« je dejal Southgate, ki bo po dogovoru moštvo vodil še na prijateljski tekmi s Španijo prihodnji teden, potem se bo vodstvo angleške zveze odločilo, ali bo ostal selektor s polnim mandatom ali bodo poiskali drugega strokovnjaka. Tokrat so zaradi poškodb odsotni Dele Alli, Danny Drinkwater in vratar Fraser Forster, manjkati pa zna tudi Theo Walcott, ki pričakuje rojstvo otroka. V škotskem taboru najbolj buri duhove vpoklic Celticovega 31-letnega vezista Craiga Browna, ki se je pred slabimi tremi meseci že reprezentančno upokojil, a ga je premamil sosedski dvoboj, to pa je z obema rokama pograbil selektor Gordon Strachan. Glas je dvignil nepovabljeni Charlie Adam, ki redno igra za angleškega prvoligaša Stoke City. »Mislim, da ni pošteno do drugih igralcev, ko se Craig vrne zgolj za eno tekmo, zaradi tega pa nekdo, ki že dolgo čaka na svojo priložnost, obsedi na klopi. Ne pravim, da bi moral igrati jaz, vsekakor pa spadam med 23 igralcev v reprezentanci,« je Strachanu sporočil 30-letni Adam, ki je doslej zbral 26 nastopov v škotski reprezentanci.





Na poti prijatelji, na igrišču pač ne



V južnoameriškem delu kvalifikacij za SP so vse oči uprte v veliki derbi med Brazilijo, vodilno na lestvici desetih reprezentanc, in komaj šestouvrščeno Argentino v Belo Horizonteju. To bo tudi obračun klubskih soigralcev iz Barcelone, Neymarja na eni strani ter Lionela Messija in Javierja Mascherana na drugi. Neymar je soigralcema ponudil prevoz z zasebnim letalom, potem ko je bil za njimi redni polet iz Barcelone in São Paula. Tako sta hitreje prispela v tabor argentinske reprezentance. Njihovo prijateljstvo na reprezentančni tekmi kajpada ne bo imelo nobene vloge. Po desetih krogih ima Brazilija na prvem mestu 21 točk, Argentina pa 16.