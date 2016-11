Rastoder maha z novci, ker podcenjuje nogomet

Danes točno opoldne bo znano, kdo vse bo uradno kandidiral za položaj predsednika Nogometne zveze Slovenije v prihodnjem štiriletnem obdobju. Na naših straneh smo že predstavili razmišljanja in načrte Radenka Mijatovića, Ivana Simiča in nazadnje včeraj Matjaža Nemca, ko je od kandidature odstopil Simič: »ker želim preprečiti, da bi se nad mojimi podporniki vršili pritiski, ki so šli čez mejo dobrega okusa,« je dejal. Toda boj za vodjo nogometne družine je v ponedeljek nepričakovano napovedal znani poslovnež in nekdanji predsednik Olimpije Izet Rastoder, ki pa naj bi se o uradni kandidaturi odločal vse do zadnjega, torej do današnjega poldneva. V svojem programu je od Simiča prevzel idejo o spremembi volilnega sistema pri izbiri predsednika NZS, po novem naj bi bilo namesto 30 glasov v igri 138 glasov, saj bi šefa volili tudi klubi iz prve, druge in tretje lige ter prvoligaši v ženskem nogometu in futsalu. Še bolj pa je zanimiv Rastoderjev »nagovor« prvoligaškim in drugoligaškim klubom ter medobčinskim nogometnim zvezam (MNZ). »Glede na moje izkušnje in poznavanje in težave klubov v Sloveniji bo skupina Derby z NZS sklenila sponzorsko pogodbo v vrednosti 500.000 evrov. Ta denar bo namenjen klubom prve in druge SNL za razvoj mladinskega nogometa. Prav tako bomo povečali sedanji prispevek klubom s 50.000 evrov na 100.000 evrov. V času mojega mandata pa bom zagotovil še dodatno 2 milijona sponzorskih sredstev,« je med drugim v svojem programu zapisal Rastoder, ki devetim medobčinskim nogometnim zvezam obljublja, da bo v štiriletnem mandatu »poleg obstoječih sredstev zagotovil še dodatnih 360.000 evrov sponzorskih sredstev iz skupine Derby«.

