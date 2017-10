Računica je preprosta: Anglija mora pasti

LONDON –Slovenski nogometaši so včeraj s številnim spremstvom sponzorjev in navijačev prispeli v oblačno britansko vreme ter v večernih urah opravili zadnji trening pred drevišnjim (20.45) obračunom z reprezentanco Anglije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Pred njimi je izjemno zahtevna misija. Če hočejo osvojiti drugo mesto v skupini F, morajo danes na kultnem stadionu Wembley premagati domačo zasedbo ter v nedeljo še Škotsko v Ljubljani, hkrati pa Slovaška danes (20.45) ne sme zmagati v dvoboju s Škotsko v Glasgowu. Torej nadaljevanje kvalifikacij ni več samo v rokah Slovencev, ki vseeno pripravljajo podvig na angleških tleh. Druga stvar je, če jim bo favorizirano moštvo gostiteljev, ki lahko danes z zmago ali remijem še teoretično potrdi prvo mesto v skupini in vozovnico za mundial 2018 v Rusiji, sploh to dopustilo.

Čas za pravo tekmo v gosteh

Izbranci selektorja Srečka Katanca so na Otok prispeli dobre volje in odločeni, da poskusijo izkoristiti vsako najmanjšo možnost za zmagoslavje. »Točno vemo, kam gremo. Za takšne tekme se živi, zato upam, da bomo lahko danes na primerni ravni, da bomo lahko enakovredno igrali z Angleži. V teh kvalifikacijah smo to že pokazali. Menim, da bomo imeli podoben recept v igri kot na prvi medsebojni tekmi v Stožicah,« je povedal eden najizkušenejših v slovenski vrsti Valter Birsa, pozorno pa ga je poslušal kolega iz zvezne vrste Jasmin Kurtić in pripomnil: »Vemo, da imajo Angleži zelo hitre igralce, zato bomo morali biti še posebno pozorni na njihove nasprotne napade. Dobri bomo morali biti v obrambnih nalogah, ne smemo pa pozabiti niti na napad. Treba bo doseči kakšen gol, kajne Biki? Sicer ne bo nič,« je v sproščenem ozračju Birso spodbodel Kurtić. Na vprašanje, ali bi lahko tokrat le presegli skromne igre in mršav izkupiček na gostovanjih v teh kvalifikacijah, je odvrnil: »Saj se zavedamo, da smo na gostovanjih igrali v nekakšnem krču. Toda vselej damo vse od sebe, se pa ne izide vedno dobro.« Birsa je dodal: »Upajmo, da bomo tokrat odigrali našo pravo tekmo v gosteh, da se nam tukaj vendarle posreči.«

Kane glavna nevarnost

V domovini je zaradi lažje poškodbe ostal centralni branilec Miral Samardžić, ki bi verjetno ostal na klopi za rezervne igralce, saj sta na štoperskih položajih v prednosti kapetan Boštjan Cesar in Miha Mevlja. Na drugi strani ima angleški selektor Gareth Southgate več skrbi zaradi 12 odsotnih igralcev, a ima vseeno na voljo fantastičen izbor, ki je v vrhunski formi. Toda pritožuje se, da nima zadosti močne konkurence za mesta v ekipi. Kaj bi potemtakem lahko o tem dejal Katanec? Pri Angležih golgeter Harry Kane, prvi veliki adut Angležev po Davidu Beckhamu in Waynu Rooneyju, ki je samo septembra zabil kar 13 golov; enajst za Tottenham in dva za reprezentanco. Z njim bo imela slovenska obramba najverjetneje največ dela. Verjetni postavi – Anglija (4-3-3): Hart; Bertrand, Smalling, Cahill, Walker; Dier, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Rashford, Kane, Sterling; Slovenija (4-2-3-1): Oblak; Skubic, Mevlja, Cesar, Jokić; Krhin, Kurtić; Iličić, Birsa, Verbič; Bezjak. Glavni sodnik bo Nemec Stefan Zwayer. V istem času (20.45) bo tudi rezultatsko nepomembna tekma med Malto in Litvo.



Novaković z reprezentanti Med potniki v London je tudi bivši napadalec izbrane vrste Milivoje Novaković, ki v odnosu z nekdanjimi soigralci, trenerji in drugimi deluje, kot da bi bil še vedno član moštva. Letos je zaključil kariero, a bi s svojim golgeterskim instinktom prišel še kako prav v napadu, kjer primanjkuje učinkovitosti. Novagol je v dresu Slovenije odigral 80 tekem (5. mesto) in dosegel 32 zadetkov, le tri manj kot prvi strelec Zlatko Zahović (prav tako 80 tekem).



Kvalifikacije za SP, skupina F 1. Anglija 8 6 2 0 16:3 20

2. Slovaška 8 5 0 3 14:6 15

3. Slovenija 8 4 2 2 10:4 14

4. Škotska 8 4 2 2 14:10 14

5. Litva 8 1 2 5 6:18 5

6. Malta 8 0 0 8 2:21 0