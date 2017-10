Pušnik s knapi nad išias in prvake

LJUBLJANA –Slovenski nogometni reprezentanti so odigrali svoje. Ker se niso uvrstili v dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo, se vsa pozornost spet seli na domačo klubsko sceno in še posebno na Maribor v ligi prvakov. No, vijolični bodo že danes v državnem prvenstvu opravili generalko za torkovo tekmo 3. kroga v skupinskem delu LP, ko bo v Ljudskem vrtu gostoval sloviti Liverpool. V Velenju se bodo ob 20.20 pomerili z Rudarjem, ki je pred reprezentančnim odmorom nanizal tri zaporedne zmage. Torej najprej knapi, šele potem bo trener prvakov Darko Milanič svojim varovancem dopustil, da razmišljajo o redsih iz Anglije.

»Pričakujem našo dobro tekmo, smo v top formi. Zdravstveno stanje v ekipi je boljše, kot je bilo pred odmorom. Marko Šuler je že začel trenirati, Luka Zahovič je že tako in tako v kadru. Denis Šme je še v procesu rehabilitacije po operaciji, Matej Palčič pa bo tokrat manjkal zaradi bolezni, saj smo imeli nekaj težav s prehladi in virozami,« je stanje na zdravstvenem kartonu pojasnil Milanič, o zahtevnem gostovanju pa pripomnil: »Proti nam so vsi tekmeci visoko motivirani. Vemo, kaj nas čaka. Imamo širok izbor igralcev in ti vedo, da morajo odlično igrati, da bi se obdržali v najmočnejši zasedbi.« Vijolični nastopajo na treh frontah, zato je urnik tekem kar zgoščen. »Kar v redu bomo shajali, saj imamo na začetku cikluse po tri tekme in potem teden odmora. Le na koncu jeseni je bolj strnjenih sedem, osem tekem. Toda če smo zdržali do zdaj, bomo tudi v prihodnje. To me niti slučajno ne skrbi,« je miren Milanič, ki mu godi omenjanje njegovega imena med kandidati za novega selektorja reprezentance. »To je lepo slišati, a se v Mariboru počutim odlično. Kar naj se govori, saj to pomeni, da delam dobro in da gre tudi Mariboru dobro,« je v diplomatskem slogu odgovoril Primorec na klopi štajerskega (in slovenskega) ponosa.

V Šaleški dolini tretjeuvrščeni rudarji nabrušeni pričakujejo obračun z vijoličnimi, ki ga bo sodil Matej Jug. Solidno partijo so pokazali že v 3. krogu, ko so v mestu ob Dravi izgubili z 1:0 (strelec Blaž Vrhovec). Trener Marijan Pušnik zavzeto dela v okolju, kjer jim ni postlano z rožicami, kar se tiče finančnega položaja. »Vadimo normalno, ozračje v ekipi je dobro, saj smo s fanti ustvarili dobro klapo. Zadnja serija zmag nam je vlila dodatno samozavest, a se zavedamo, da bo proti Mariboru spet težko. Če ne drugega, fantov ni treba posebno motivirati, saj tekmec sam po sebi sproža poseben naboj,« nam je pojasnil Pušnik, ki ima težave z išiasom, zaradi česar bo drevi na stadionu Ob jezeru morda manj temperamentno kot običajno vodil svojo ekipo. Štoper David Kašnik manjka zaradi poškodbe mišice, proti bivšemu klubu pa bodo z vso vnemo igrali vratar Marko Pridigar, branilca Damjan Vuklišević in Robert Pušaver ter vezist Leon Črnčič. Preostali pari 12. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije: Triglav - Krško (jutri ob 13. uri), Gorica - Celje (jutri ob 15. uri), Domžale - Ankaran (jutri ob 17. uri), Aluminij - Olimpija (jutri ob 20.20).