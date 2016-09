Pušnik preživel tudi vroč klepet z navijači

V nedeljo bo na sporedu veliki derbi hrvaškega nogometnega prvenstva med zagrebškim Dinamom in Hajdukom iz Splita. Na klopi finančno in organizacijsko načetega ponosa Dalmacije od začetka junija sedi slovenski strokovnjak Marijan Pušnik. Korošec s svojo neposrednostjo, delavnostjo in neustrašnostjo izvrstno krmari med številnimi interesi v belem taboru in okrog njega, predvsem pa dosega rezultate, s katerimi utrjuje položaj šefa. Tudi zato ima podporo zahtevnega občinstva s Torcido na čelu.

