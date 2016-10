Prizadeti Kevin Kampl: Žal mi je, da nisem ravnal drugače

»Naredil sem napako pri načinu sporočanja svoje odločitve. To je bilo narobe, o tem ni nobenega dvoma. Zdaj bi ravnal drugače in tudi tedaj bi moral. Zelo mi je žal, da nisem,« je v intervjuju za Ekipo SN povedal Kevin Kampl, nogometaš, ki je tik pred zborom reprezentantov odpovedal sodelovanje zaradi utrujenosti. Priznava, da je bil nespreten, da je bežal in je bil sebičen.

Očitek soigralcev, da je Slovenijo pustil na cedilu , ga je prizadel. Pravi, da se mora zdaj pogovoriti s soigralci, saj se ni zgodila samo njegova odpoved, temveč tudi skupna izjava nogometašev.

Pri tem poudarja, da je bil utrujen, bolezen se mu je vlekla od jeseni, potem pa je imel še težave z zobmi. Po njegovem prepričanju Sloveniji ne bi mogel pomagati, kot bi si vsi želeli.