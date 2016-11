Pritisk je bil prevelik, Maribor spet slavil

Novembrski reprezentančni odmor je Radomljanom prinesel že drugo letošnjo menjavo na trenerski klopi. Potem ko je Jani Žilnik septembra nasledil Dejana Djuranovića, je vodstvo kluba pred nekaj dnevi zamenjalo tudi njega. Proti Mariborčanom je ekipo prvič vodil Anglež Dave McDonough, ki bo zadnjeuvrščeno ekipo državnega prvenstva vodil do konca jesenskega dela prvenstva. Vendar njegov debi na klopi Radomelj ni bil uspešen, saj so Mariborčani prišli do pričakovane zmage, s katero so spet prevzeli prvo mesto v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Mariborčani, ki so v domačem prvenstvu zadnjič izgubili v šestem krogu na domačem igrišču proti Aluminiju, so v Domžalah na razmočenem igrišču že v prvi minuti pritisnili proti domačim vratom, vendar si kakšne resnejše priložnosti niso priigrali. Domačini so dobro zaustavljali njihove napade, prvič pa so na gostujoče igralce v svojem kazenskem prostoru pozabili v 32. minuti. Dare Vršič je na levi strani izvajal kot, v skoku pa se je najbolje znašel Marko Šuler, ki je s strelom z glavo premagal nemočnega Aljaža Ivačiča.

Ivačič je bil nemočen tudi pet minut pozneje, ko so Mariborčani na sredini igrišča prišli do žoge, v polprotinapadu pa se je Aleks Pihler odločil za strel proti vratom s približno 25 metrov. Slovenski reprezentant je zadel desni zgornji kot vrat domačih.

V drugem polčasu so domačini vzpostavili ravnotežje na igrišču, čeprav so imeli gostje še naprej več žogo v svojih nogah. V 50. minuti je imel priložnost za znižanje izida Kristijan Šipek, vendar so gostujoči branilci njegov strel blokirali, sedem minut pozneje pa se je prvič na tekmi izkazal Jasmin Handanović. Marcos Tavares v 78. minuti iz ugodnega položaja ni zadel žoge, zato pa je bil bliže zadetku Vršič. Ivačič je njegov strel ubranil, pred Damjanom Boharjem pa je Rok Jazbec izpred praznih vrat žogo odbil v polje. Končni izid je dve minuti pred koncem rednega dela tekma s svojim drugim golom postavil Pihler, ki je še enkrat streljal od daleč, na poti do vrat pa je žoga zadela enega od domačih branilcev in presenetila Ivačiča. Za zadetek je bil zaslužen tudi Luka Zahovič.

V prihodnjem krogu bodo Radomlje že v petek, 25. novembra, gostovale v Velenju pri Rudarju, Mariborčani pa bodo dan pozneje gostili Krško.