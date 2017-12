Prisrčne želje za uspeh Kavčičeve vrste

BRDO PRI KRANJU – Prednovoletni sprejemi Nogometne zveze Slovenije v kongresnem centru na Brdu pri Kranju že dolgo spadajo v kategorijo ekskluzivno. Najvidnejši predstavniki domače nogometne srenje, sponzorji, predstavniki medijev in drugi imenitni gostje se zelo prijetno družijo vsak konec decembra. Že drugič je bil gostitelj predsednik NZS Radenko Mijatović, ki je v nagovoru zaokrožil reprezentančne in klubske uspehe ter preostale dosežke nogometne vlade, dejavnosti zveze na področju nogometa za vse, v dobrodelnosti in infrastrukturnih projektih. Največ pozornosti je bil kajpada deležen novopečeni selektor članske izbrane vrste Tomaž Kavčič, novo leto bo minilo v pričakovanju ponovnega zagona elitnega nacionalnega moštva na poti do evropskega prvenstva 2020.



»Če gre verjeti desetletnim ciklom, je zdaj spet na vrsti tisto, ki nas lahko popelje naprej,« je odkrito namignil Mijatović, ki s Kavčičem še ni potrdil strokovnega vodstva reprezentance, vendar lahko v kratkem pričakujemo, da bosta za najtesnejša sodelavca imenovana Robert Englaro in Igor Benedejčič. Medtem novi selektor ne gradi na sladkih izjavah za javnost, ampak v stikih z reprezentanti krepi povezanost, medsebojno zaupanje in pozitivno ozračje. Prva akcija jih čaka konec marca z dvema prijateljskima tekmama; tista z Avstrijo v Celovcu je že potrjena.