Prihaja nova Olimpija, morda legija tujcev?

Nejc Vidmar, Denis Klinar, Nemanja Mitrović (vsi Slovenija), Đorđe Crnomarković (Srbija), Dino Štiglec (Hrvaška), Alexandre Cretu (Romunija), Danijel Miškić (Hrvaška), Daniel Avramovski (Makedonija), Kingsley Boateng (Gana), Blessing Eleke (Nigerija), Leon Benko (Hrvaška). To bi znala biti udarna postava ljubljanske Olimpije, ko bo 25. februarja gost na prvi tekmi spomladanskega dela državnega prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije v Mariboru. Jasno, če kdo od naštetih v prihodnjih dneh ne bo zapustil zmajevega gnezda, kot so to že storili Miha Zajc (Empoli, Italija), Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution, ZDA) in Dejan Kelhar (Sivasspor, Turčija), mnogi (Rok Kronaveter, Aljaž Krefl, Etien Velikonja, Darijan Matić...) pa so bolj ali manj odločno še na izhodnih vratih. Torej trije Slovenci in osem tujcev bi znalo sestavljati prvo enajsterico slovenskega prvaka, ki bi po besedah predsednika Milana Mandarića še naprej rad užival zaupanje navijačev in Ljubljančanov, v nasprotnem primeru pa bi ameriški poslovnež srbskih korenin lahko tudi zapustil naše glavno mesto z nedokončano nogometno misijo. Potem ko je lani Mandarić skliceval novinarske konference kot po tekočem traku ter dobrodušno razkrival številke ob prestopih igralcev, se je zdaj povsem umaknil iz javnosti ter špekuliranja o zaslužkih in stroških Olimpije ob prestopih igralcev prepustil ugibanju medijev. Olimpija je resda osvojila naslov prvaka in je letos tudi eden glavnih favoritov, da prvenstvo spet konča na prvem mestu, toda zadnje dogajanje v klubu vzbuja sumničavost pri njenih navijačih. Peterica novincev se bo morala šele dokazati v zeleno-belem dresu, za petnajst prvenstvenih tekem in dve ali tri pokalne sta Mandarić in njegov najtesnejši sodelavec Ranko Stojić povsem spremenila DNK moštva. Spomladi bomo gledali neko drugo Olimpijo, morda legijo tujcev, za katero je edini cilj osvojitev naslova državnega in pokalnega prvaka. Videli bomo, ali bo nova zasedba trenerja Luke Elsnerja boljša od jesenske. »Odšla sta dva zelo pomembna člana naše ekipe kot igralca in osebnosti. Odšla sta kapetan in tehnični vodja na igrišču, toda še naprej imamo kakovostno zasedbo. Moramo zaupati fantom, ki so tukaj. Naj dokažejo svojo kakovost in nadomestijo tiste, ki so odšli. Cilji ostajajo nespremenjeni, postaviti si moramo visoke standarde delovanja. Naš novi kapetan bo Nejc Vidmar, njegov pomočnik bo Nemanja Mitrović, tu pa je še Danijel Miškić. Do popolne vrnitve Vidmarja na gol bo vlogo kapetana opravljal Nemanja,« je razkril Elsner, kar bi lahko pomenilo, da je 18-letni vratar Rok Vodišek tik pred prestopom v tujino.

Mladi upi v boj za EP Mlada slovenska reprezentanca bo v kvalifikacijah za uvrstitev na evropsko prvenstvo U21 leta 2019 v Italiji igrala v skupini 9 s Francijo, Črno goro, Bolgarijo, Kazahstanom in Luksemburgom. Na sklepni turnir se bo uvrstilo 12 reprezentanc, devet zmagovalk kvalifikacijskih skupin, gostiteljica Italija ter dve reprezentanci, ki se bosta na turnir uvrstili prek play-offa, v katerem bodo nastopile štiri najboljše drugouvrščene ekipe iz kvalifikacijskih skupin. Razpored tekem še ni znan.

Medtem je Maribor zapustil izkušeni hrvaški vezist Dejan Mezga, ki bo kariero nadaljeval v portugalskem prvoligašu Nacional z Madeire. Domžale so podaljšale pogodbo s 33-letnim vratarjem Dejanom Milićem do poletja 2019, do konca prestopnega roka bi lahko kdo zapustil rumeno-modre, še največ zanimanja je menda za napadalca Antonia Manceja. Gorica je primorskemu tekmecu Kopru speljala obetavnega napadalca, 20-letnega napadalca Marka Guliča, ki je jeseni igral za tretjeligaša Adrio iz Mirna. Kot kaže, bodo Goričani izgubili vezista Rifeta Kapića, ki se pogaja z vodstvom švicarskega prvoligaša Siona. Celje je do poletja 2019 podaljšalo pogodbo z 21-letnim vezistom Ninom Pungerškom, ki izhaja iz domače nogometne šole. V mestu ob Savinji je trenersko ekipo okrepil španski strokovnjak za telesno pripravo Ricardo da Silva Garcia-Riego, ki je v prejšnji sezoni deloval v Kopru. V velenjskem Rudarju ni posebnih novosti, tudi v Krškem, Aluminiju in Radomljah na treningih in pripravljalnih tekmah še preverjajo morebitne okrepitve pred hudim bojem za obstanek v prvoligaški druščini.