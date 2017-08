PRENOS V ŽIVO: Domžalčani za zgodovino

MARSEILLE – Nogometaše Domžal drevi ob 20.45 čaka povratna tekma 4. predkroga evropske lige proti Marseillu. Izbranci Simona Rožmana so na prvi tekmi v Stožicah z všečno igro iztržili izid 1:1, ki jim daje upanje na ugoden razplet v Franciji. Ta bi pomenil tudi zgodovinski prvi nastop domžalskega kolektiva v skupinskem delu tega tekmovanja.

Za to pa bodo morali slovenski pokalni prvaki v Marseillu nujno doseči vsaj zadetek. Rožman pravi, da bi bil vesel, če bi njegovi izbranci zadržali raven igre, ki so jo pokazali na prvi tekmi. To bo malce lažje zaradi dejstva, da bo tudi povratno tekmo v domžalskem dresu še odigral Jan Repas, ki se nato seli k tekmecu Marseilla iz elitne francoske lige Caenu.

Tekmo, ki si jo bo na jugu Francije ogledalo tudi približno 20 domžalskih navijačev, bodo sodili Izraelci na čelu z Orlom Grinfeldom.



LIVE : OM vs NK Domzale by olympiquedemarseille