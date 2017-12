Prehitel je legendarnega Maradono

NEAPELJ – Slovaški nogometni reprezentant Marek Hamšik se je danes za vedno zapisal v zgodovino italijanskega prvoligaša Napolija. K zmagi vodilnega moštva italijanske prve lige proti Sampdorii je v 18. krogu prispeval zadetek za končnih 3 : 2 v 39. minuti. To je bil njegov 116. zadetek za Napoli, s čimer je za gol prehitel legendarnega Diega Armanda Maradono.

Hamšik je v Napoli prišel leta 2007 z 20 leti. Zdaj pa je prehitel Maradono, ki je 115 zadetkov za Neapeljčane dosegel med letoma 1984 in 1991. Ta je Napoliju pomagal do edinih dveh naslovov italijanskega prvaka, in sicer v letih 1987 in 1990.