Pred obračunom s Slovenci na pomoč še predsednik

DOMŽALE – V Ljubljani se danes obeta nogometni praznik. Po zaslugi Domžal! Zaradi izvrstnih predstav so stopili na prag preboja v evropsko ligo. Zadnja prepreka na poti do evropske jeseni je francoski Olympique Marseille, evropski klubski prvak iz leta 1993. »Ne bi veliko govoril o nasprotniku, razen morda na kratko nekaj podatkov. Vrednost 160 milijonov evrov, zadnji poraz marca, ob boku 20 najboljših ekip v Evropi. Dlje od tega ne bi šel. Vem, da bomo odigrali srčno tekmo, smo mirni, zavedamo se naše kakovosti. Upam na polne Stožice, saj mislim, da si fantje zaslužijo podporo,« je razmišljal trener Domžal Simon Rožman. Ekipo je okužil s svojo zmagovalno miselnostjo in brezkompromisnostjo. »Odločili smo se, da bomo gledali predvsem sebe, imamo jasno sliko, kakšni želimo biti. Detajlov oziroma kakšnih majhnih skrivnosti ne bom razkril. Imamo svoje načrte, ve se, kaj si želimo početi na tekmi. Verjamem, da bo šlo po naših željah, imamo pa še kakšno rezervo. Pričakujem nov čaroben večer in morda novo senzacijo,« je v svojem slogu sklenil Rožman, ki bo moral v boj brez Gabra Dobrovoljca. »Ko stopiš na igrišče, so tudi svetovni zvezdniki iz mesa in krvi. Če bodo boljši, bodo morali to dokazati na igrišču. Igramo 11 na 11, kdor bo močnejši, bo zmagovalec tega kroga,« pa poguma in odločnosti ne manjka Ivanu Firerju, ki se je po uspešni igralski karieri v futsalu odločil za nogomet in naredil veliko kariero, ki danes dobiva eno od kron.

Skrivnostni obisk

V Marseillu so včeraj več pozornosti namenili obisku predsednika Emmanuela Macrona, ki je nepričakovano med dopustom obiskal klub, za katerega navija. Z igralci se je tudi slikal, prvi pa je selfie s prvim možem države v svet poslal francoski Hrvat Gregory Sertic. Potem se je novica z meteorsko hitrostjo razširila po spletu in družabnih omrežjih. Še več: Macron je igralcem izrazil podporo pred potjo v Slovenijo. Obračun med Marseillom in Domžalami pozorno spremlja tudi slovenski rojak Zvonko Toni Kurbus, nekdanji as Metza, Monaca in Nice.

Super obisk: V Stožicah se obeta izvrsten obisk tekme. Ob včerajšnjem zaključku naše redakcije je bilo prodanih skoraj 7000 vstopnic, kar je zagotovilo za izjemen (nogometni) večer.



Star je 56 let, živi na Azurni obali, iz Nemčije pa v južno Evropo izvaža in prodaja štirikolesnike. Nogometna Evropa ga je spoznala jeseni 1984, ko je pospravil tri žoge v mrežo Barcelone, v 2. krog pokala pokalnih zmagovalcev je tedaj napredoval Tonijev Metz. »To je nogomet, tudi Domžale imajo svoje možnosti. Olyimpique je prevetril svojo ekipo. Sezona se je šele dobro začela, Domžale pa imajo za sabo že kar nekaj tekem. To bi bil lahko plus za slovensko ekipo. Marseille še išče stik z vrhom. Spet bi rad na pota stare slave,« pravi Kurbos. Opazil je, da so Francozi previdni v svojih napovedih. Vedo, da to ne bo le sprehod v glavni del tekmovanja, ampak resno in zahtevno delo. Kurbus upa, da si bo ogledal povratno tekmo v Marseillu. Če mu bo služba to dovolila.