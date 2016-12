Pohorje je dalo tudi Ažbeta Juga

RUŠE – Nogomet je glavni šport v Rušah, o tem ni dvoma. Tudi zato so domačini še toliko bolj ponosni na svoj klub Pohorje Ruše, ki je v teh dneh praznoval častitljivi jubilej 60 let. Dovolj razlogov in let, da so pripravili slavnostno akademijo. Že poleti so organizirali nogometni turnir ob 60. rojstnem dnevu. Ob prazniku so bili dobrodelni: zbrana sredstva na turnirju so namenili za otroke iz socialno šibkih družin.



V Rušah ima nogomet bogato tradicijo. Sprva so ga igrali pod okriljem TVD Partizan, a so se potem ruški nogometaši leta 1955 razšli s tem društvom. Takrat je Tonko Dumanić s še tremi zanesenjaki, Adolfom Muršičem, Vilijem Dugonikom in Edom Robičem, leta 1956 ustanovil nov klub NK Pohorje, Dumanić pa je postal prvi predsednik. Anton Dumanič se je rodil v Splitu leta 1924. Njegov oče Petar je bil iz Dalmacije, a je v Mariboru služil vojaški rok in spoznal domačinko Marijo Kerman. Ob italijanski okupaciji Dalmacije je bil Tonko zaradi svoje rodoljubnosti obsojen na smrt, a so ga nato poslali na prestajanje kazni na italijanski otok Elba. Tri leta je bil tam, potem se je vrnil, leta 1947 je šel službovat v Tovarno dušika Ruše.



V teh letih se je zvrstilo 13 predsednikov. Prvemu, tako kronist dogajanja Borut Planinšič (tudi sam je igral za Pohorje), Tonku Dumaniću (1956–1958) so sledili Marjan Cvikl (1958–1966 in 1972–1983), Albin Zorko (1966–1969), Alojz Horvat (1969–1972), Miloš Andrejašič (1983–1986), Ivo Krajnc (1986–1990), Marjan Kolar (1990–1992), Anton Štritof (1992–1993), Milan Visočnik (1993–1994 in 2008–2009), Peter Lamut (1994–2000), Ladislav Pepelnik (2000–2009), Mirko Pajančič (2009–2014) in Andrej Zavec (od 2014).



Klub danes nastopa v ligi MNZ Maribor, kjer je po 14 krogih s 13 zmagami na 1. mestu. Željko Fras, Nickolas Hrženjak in Timotej Javornik so s po osmimi goli prvi strelci ekipe. Klub premore devet selekcij z okrog 200 člani, in 24 članov veteranov. Daleč naokoli je znan zaradi igrišča, ki je na eni strani prislonjen na vzpetino, tako da daje vtis amfiteatra. Ponosni so na nogometno šolo, ki šteje 130 otrok, starih od šest do 18 let. Igralci so razdeljeni v sedem starostnih skupin, vadijo pa trikrat oz. štirikrat na teden. Šolo vodi Rok Šoštarič. V ruškem klubu so ponosni na nogometaše, še najbolj pa na 24-letnega vratarja Ažbeta Juga, ki je od lani član portugalskega Sportinga iz Lizbone, športno pot je začel ravno v Pohorju. »Seveda se spomnimo njegovih prvih treningov. Je šel kar takoj v vrata, saj je bil dober vratar tudi njegov oče,« nam povedo Rušani. »Ob strani nam stojita občina in lokalno gospodarstvo,« se sekretar Marko Ozim ne pozabi zahvaliti vsem, ki pomagajo, da Rušani razvijajo svoj nogometni kolektiv. Največji uspeh je klub dosegel v sezoni 1974/75, ko je pod vodstvom trenerja Aleksandra Zemljiča zasedel 3. mesto v prvi slovenski ligi. Leta 1977 je moral zaradi portoroških sklepov zapustiti tekmovanja na republiški ravni. Omeniti velja še vsaj dva nogometaša, ki sta zaznamovala zgodovino kluba. Prvi je bil Peter Andrej, ki je prišel do mladinske državne jugoslovanske reprezentance, potem se je odpravil v glasbene vode. Izredni talent je bil tudi Drago Marčič.