Po zmagi Kopra Mariborčani že državni prvaki

MARIBOR – Nogometaši Maribora so si štiri kroge pred koncem Prve lige Telekom Slovenije zagotovili svoj 14. naslov prvaka. To je postalo jasno po tekmi Kopra in Domžal, ki ga je s 3 : 0 (2:0) dobila primorska zasedba. Domžalčani, najbližji zasledovalci Maribora, tako že pred večernim dvobojem Maribora in Gorice za Štajerci zaostajajo nedosegljivih 14 točk.

Prav tako Mariboru slavja ne more preprečiti niti trenutno tretjeuvrščena Olimpija. Ta bi z nedeljsko zmago v Velenju zaostajala 12 točk, a ima slabše razmerje z medsebojnih tekem z vijoličastimi. Ti so namreč dvakrat premagali Ljubljančane, dvakrat pa igrali neodločeno.

V Ljubljani dogajalo na polno

Sezona 2016/17 je sicer po lanskem slavju Ljubljančanov, ki so prekinili dve desetletji dolgo sušo, obetala zanimivo tekmovanje. V prvi tretjini tekem te sezone je branilcem naslova kazalo še dobro, saj so bili na vrhu lestvice. Že konec jesenskega dela in zimski prestopni rok pa sta napovedala preobrat.

Medtem ko so v Mariboru delovali mirno in brez (pre)velikih pretresov, tako kadrovskih kot tudi drugih, se je v Ljubljani dogajalo na polno. Da bo pomlad povsem drugačna kot jesen - Mariborčani in Ljubljančani so prvi del sezone končali z enakim točkovnim zbirom -, je napovedala oktobrska poteza šefa ljubljanskega kolektiva Milana Mandarića, ki je v klub, na podpredsedniško mesto, vrnil Ranka Stojića.

Kmalu zatem je klub zapustil športni direktor Nenad Protega. Olimpija je pozimi skoraj v celoti spremenila ekipo, prodala nekatere ključne igralce (Miha Zajc, Dejan Kelhar, Antonio Delamea Mlinar ...), pripeljala pa kopico novincev, med katerimi so le redki upravičili naziv okrepitev. Dodobra spremenjena in neuigrana ekipa je marca odnesla trenerja Luko Elsnerja, na začudenje javnosti pa ga je zamenjal še en povratnik Marijan Pušnik. Toda rezultati Olimpije so bili še naprej slabi, prav tako igra, tako da je Pušnik hitro spet zapustil klop zeleno-belih.

Ljubljančanom nikakor ni uspelo zmagati v spomladanskem delu, to ji je pod vodstvom začasnega trenerja Safeta Hadžića uspelo šele v devetem spomladanskem krogu. Takrat pa je bilo vse že zapravljeno. Maribor si je s pragmatično igro Darka Milaniča, zanesljivo obrambo in z napadalci Luko Zahovićem, Milivojem Novakovićem in neuničljivim Marcosom Tavaresom - ta je med drugim na tekmi proti Domžalam v 30. krogu dosegel tudi rekordno hiter zadetek (zadel je po osmih sekundah obračuna) - iz kroga v krog nabiral večjo zalogo prednosti.

Njeni zasledovalci so namreč zapravljali priključek s slabimi predstavami, predvsem to velja za Olimpijo, ki je bila spomladi boljša le od zadnjeuvrščenih Radomelj. To je botrovalo tudi k temu, da so bili tudi pred današnjim krogom najbližji zasledovalci vijoličastih Domžalčani, ki pa so s porazom v Kopru končali lov na Štajerce.

Maribor je tako zasluženo osvojil svojo 14. zvezdico, šesto v zadnjih sedmih sezonah. Štajerci so doslej dobili najmanj zadetkov, tudi po učinkovitosti pa so za zdaj le za malenkost slabši od Domžal. Milaničevi nogometaši so predvsem spomladi z zanesljivimi igrami in najmanj spodrsljaji hitro napovedali boj za prvo mesto, svojo namero pa potrdili z nizom brez poraza v tem delu tekmovanja. Pred večerno tekmo so zbrali šest zmag in štiri neodločene izide.