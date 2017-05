Po vijoličnem šampionskem slavju čakajo na poteze Zlatka Zahoviča

V Ljudskem vrtu smo spremljali še eno veliko nogometno čago, potem ko je Maribor z zmago proti Krškemu (1:0) v zadnjem krogu Prve lige Telekom Slovenije potrdil osvojitev 14. naslova državnih prvakov. Vijolični so lani le posodili, kakor radi povejo, najdragocenejšo lovoriko igralcem ljubljanske Olimpije, zdaj pa so jo vrnili v mesto ob Dravi. Maribor je bil v zadnjih sedmih sezonah šestkrat najboljši in tako samo nadaljuje prevlado na domači sceni.



Obračun s Krškim je bil bolj kot ne revijalnega ritma, čeprav je Posavcem še šlo za zagotovitev neposrednega obstanka v PLTS. No, ker je tudi Aluminij izgubil na gostovanju pri Olimpiji, je razlika med tekmecema nespremenjena in tako morajo v dodatne kvalifikacije Kidričani. Prvake je na tribune prišlo pozdravit 7000 ljudi, na proslavi po tekmi na ploščadi pod južno tribuno Ljudskega vrta pa jih je bilo še tisoč ali dva več. »Lepo je, ko zmagovito končaš tekmovanje in sta oba tekmeca zadovoljna. Krčani so zadovoljni, ker so ostali v elitni ligi, kar je popolnoma zasluženo glede na to, kar so delali v sezoni. Mi smo potrdili naslov prvaka, imamo lepo prednost in gremo na zaslužen počitek. Zadovoljen sem s sezono. Jasno je, da je treba čestitati, ko dosežeš zastavljene visoke cilje. Fantom sem že večkrat čestital, tudi danes iz srca, za vse, kar so delali in kako so delovali v slačilnici. Ustvarjena kemija je bila odlična in nas je tudi pripeljala do uspeha v ključnem trenutku od konca avgusta do začetka maja, ko smo bili zelo uspešni v prvenstvu. Razplet zadnjega dvoboja po tekmovalni plati ne pomeni veliko, vmes smo bili zelo dobri, prepričljivi in nič nam ne bi pokvarilo slavja. Je pa vsekakor prijetno, da gremo z zmago na dopust,« je dejal trener Maribora Darko Milanič.



Kratek dopust



Počitnice ne bodo dolge, vijolični se bodo zbrali že 8. junija, saj morajo začeti priprave na kvalifikacije za ligo prvakov. Moštvo lahko doživi kar več sprememb, ne glede na to, da so nekateri že podpisali podaljšanje pogodb (Jasmin Handanović, Aleksander Rajčević, Marko Šuler, Damjan Bohar, Luka Zahovič). Zagotovo odhajata branilec Rodrigo Defendi in najboljši igralec PLTS Dare Vršič, ki ni bil pripravljen na nadaljevanje sodelovanja pod spremenjenimi, finančno skromnejšimi pogoji. Pri 32 letih išče nov izziv in dober zaslužek v tujini, do prestopa bo popolnoma odpravil tudi težave s trebušno prepono. Ni še jasno, ali bo pod Pohorjem igralsko kariero nadaljeval reprezentančni napadalec Milivoje Novaković. »Moram se še odločiti v krogu družine. S klubom imam korektne odnose, tukaj se počutim dobro, menim, da sem prispeval svoj delež pri osvojitvi naslova prvaka,« je dejal 38-letni Novagol, sicer drugi strelec ekipe z 11 zadetki, ki ga v soboto, 10. junija, čaka tekma v dresu reprezentance proti Malti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Tudi drugi veteran v napadu Maribora, 33-letni kapetan Marcos Tavares, bo še naprej vodil ekipo, dopust bo preživel v Italiji in Izraelu, kjer bo tudi molil za nove uspehe svojega kluba. Po poškodbah se vračata vezist Marwan Kabha in branilec Denis Šme, vprašanje pa je, kaj bo športni direktor Zlatko Zahovič ukrenil glede vsaj dveh položajev. Na levem bočnem branilskem mestu je osamljen Mitja Viler, ob odhodu Vršiča se sprošča mesto glavnega kreativca na sredini igrišča. »Zmeraj si želim imeti že na začetku priprav izoblikovano ekipo, a je treba upoštevati vse dejavnike. Kar koli konkretnejšega je v tem trenutku še prekmalu govoriti. Vsi, ki so naši člani, se bodo zbrali 8. junija in ob 9. uri bomo začeli trenirati. Potem pa imamo nekaj dni časa za dokončne odločitve. Takšen je dogovor po sestanku, ki smo ga imeli. Načrt aktivnosti je že pripravljen, fantje se zavedajo, kaj vse jih čaka. Prav tako so dobro znani zastavljeni cilji. Dobro bomo izkoristili te dni premora in se ob ponovnem zboru lotili novih izzivov z novo energijo,« je še pojasnil Milanič.



Gorica za zgled



Za pravi podvig je poskrbela Gorica, ki je v zadnjem krogu slavila na primorskem derbiju s Koprom (1:0) in osvojila končno drugo mesto. To je že peti naslov slovenskega podprvaka za klub s Severne Primorske, uspeh pa ima še večjo vrednost, ker so bili Goričani pred dvema letoma na robu propada zaradi nevestnega vodstva, ki je sodelovalo s spornimi investitorji iz Italije. Takrat so si Goričani prvoligaški status izborili v dodatnih kvalifikacijah v dvoboju z Aluminijem, pozneje pa je novo vodstvo s predsednikom Harijem Arčonom na čelu poskrbelo za popoln zasuk v delovanju kluba. Finančna sanacija in stabilizacija kluba gresta h koncu, medtem pa ekipa že žanje odlične rezultate na igrišču. Gorica je najuspešnejše moštvo spomladanskega dela prvenstva, za njo je najboljša sezona po letu 2006, ko je osvojila svoj četrti naslov slovenskega prvaka. Zaradi odličnih predstav čete trenerja Mirana Srebrniča je ljubljanska Olimpija zdrsnila na tretje mesto, v evropsko tekmovanje (kvalifikacije za evropsko ligo) pa so se uvrstile še četrtouvrščene Domžale. Olimpija in Domžale se bosta v sredo, 31. maja, pomerila še v finalu pokala Slovenije na koprskem stadionu Bonifika. Sezona še ni končana niti za devetouvrščeni Aluminij, saj gre v dodatne kvalifikacije za obstanek v PLTS, kjer se bo 1. in 4. junija pomeril z drugouvrščenim drugoligašem Roltek Dobom.



John Mary kralj strelcev



Rezultati zadnjega, 36. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Koper : Gorica 0:1 (500 gledalcev; Donatus Edafe 77.), Olimpija : Aluminij 1:0 (600 gledalcev; Leon Benko 39.), Domžale : Celje 1:4 (150 gledalcev; Alen Ožbolt 47.; Dalibor Volaš 30., 44., Nino Pungeršek 54., Luka Belić 76.), Rudar : Radomlje 0:0 (300 gledalcev), Maribor : Krško 1:0 (7000 gledalcev; Dino Hotić 45.). Vrstni red strelcev: John Mary 17, Dominik Glavina (oba Rudar) 16, Luka Zahovič (Maribor) in Dalibor Volaš (Celje) po 15, Miran Burgić (Gorica) 14, Filip Dangubić (Krško) 13, Milivoje Novaković (Maribor) 11, Leon Benko (Olimpija) 10... Lestvica asistentov: Dare Vršič (Maribor) 11 podaj za zadetek, Jan Repas (Domžale), Rifet Kapić (Gorica) in Denis Klinar (Olimpija) po 7, Matej Podlogar (Celje), Jure Balkovec in Žan Majer (oba Domžale), Bojan Vrućina (Rudar), Filip Dangubić (Krško) in Senijad Ibričić (Koper) po 6... Triglav prvak druge lige



Sezona se je končala tudi v 2. slovenski nogometni ligi. V derbiju zadnjega, 27. kroga je kranjski Triglav potrdil premoč proti drugouvrščenemu Roltek Dobu z zmago 5:1. Blestela sta Luka Majcen in Nejc Križaj, ki sta dosegla vsak po dva gola, enega je dodal Jernej Gvardjančič, popolno katastrofo gostov pa je v izdihljajih tekme preprečil Rok Kidrič. Triglav bo v prihodnji sezoni igral v Prvi ligi Telekom Slovenije, Dob se bo v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v PLTS pomeril z Aluminijem iz Kidričevega; tekmi bosta 1. in 4. junija. Iz drugoligaške konkurence je izpadel Farmtech Veržej, ki je v zadnji tekmi s 4:0 premagal Ankaran-Hrvatini. Že jeseni je iz tekmovanja izstopil Zavrč, tako da je nadaljevalo le devet klubov. Preostala izida zadnjega kroga – Brda : Krka 3:0, Zarica Kranj : Brežice Terme Čatež 2:3. Končni vrstni red: Triglav 61 točk, Dob 54, Ankaran-Hrvatini 46, Brežice 36, Drava 31, Brda 26, Krka 25, Zarica 23, Veržej 21, Zavrč 5. V prihodnji sezoni bo 2. SNL štela 16 članov.