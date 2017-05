Po sramotnem porazu šokiral še Zahovič: Še bolj sem ponosen

MARIBOR – Mariborska zasedba je vse dvome o naslovu državnega prvaka razrešila že pred gostovanjem v Kidričevem. No, navkljub okrnjeni zasedbi so proti Aluminiju doživeli skorajda sramoten poraz v 33. krogu Prve lige Telekom Slovenije, ko so jih gostitelji premagali s kar s 3 proti 1 in si podaljšali upanje v boju za obstanek.

Po tekmi je z izjavo znova šokiral športni direktor Maribora Zlatko Zahovič. Pričakovali bi kritiko na račun letošnjih državnih prvakov, a najboljši strelec v zgodovini članske reprezentance je na spletni strani NK Maribor med drugim zapisal: »Še bolj sem zdaj ponosen na prvake. Ekipa je še enkrat več dokazala in pokazala, da zna samo tekmovati ter osvajati lovorike. Prijateljskih, nepomembnih tekem pa ne zna igrati. To je Maribor, zato smo v prejšnjih letih imeli toliko velikih trenutkov in odigrali toliko tekem na evropskem prizorišču. Ker znamo tekmovati. Zato so v Ljudskem vrtu gostovali tudi Chelsea, Tottenham, Schalke, Sevilla, Sporting, Lazio ... Ni razloga za slabo voljo. Po tem porazu je še lepše biti športni direktor in se že veselim Evrope.«