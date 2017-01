Po petih okrepitvah v Olimpiji sledi prodaja

Nogometaši Krke, Olimpije, Gorice, Luke Koper, Aluminija in Radomelj so že začeli priprave na spomladanski del državnega prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije (PLTS), danes bodo prvi trening opravili v Mariboru, Domžalah in Celju, jutri pa se bodo kot zadnji zbrali igralci velenjskega Rudarja. Z novimi trenerji grejo v pomlad pri Rudarju (Vanja Radinović), Aluminiju (Slobodan Grubor) in Radomljah (Robert Pevnik). Kar se tiče prestopov igralcev, so doslej bili najbolj dejavni v vrstah prvaka Olimpije, kjer so podpisali pogodbe s peterico novincev (Issah Abass, Daniel Avramovski, Alexandru Cretu, Dino Štiglec in Kingsley Boateng), po poškodbah pa so se v moštvo vrnili Nejc Vidmar, Nemanja Mitrović in Nik Kapun. Zdaj so na vrsti odhodi na posojo ali z dokončno selitvijo; prvi je odšel štoper Dejan Kelhar, ki je posojen turškemu drugoligašu Sivassporu, rezervnemu vratarju Darku Brljaku je potekla pogodba, bivši kapetan Darijan Matić je zaključil kariero in bo še naprej deloval v klubu. V vratih zeleno-beli res nimajo težav; po odlični jesenski uveljavitvi 18-letnega Roka Vodiška se zdaj vrača Vidmar, konkurenco pa dopolnjuje najizkušenejši Aleksander Šeliga. Sedemindvajsetletni Vidmar je večji del prvega dela sezone zdravil poškodbo ramena, zdaj pa se lačen igre vrača v ekipo.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.