Po Čeferinu hočejo zvezo spet prevzeti stare sile?

LJUBLJANA – Po odhodu Aleksandra Čeferina na čelo Evropske nogometne zveze se je začel pravi boj za njegov bivši stolček v Nogometni zvezi Slovenije. Po poročanju Pozareport.si naj bi glavno vlogo spet želele prevzeti stare nogometne sile. Lobira se na vse strani, Čeferina pa naj ne bi nihče nič vprašal in vse delajo po svoje.

Stare nogometne sile naj bi spet želele prevzeti glavno vlogo na vrhu NZS. Zakaj tako veliki apetiti za prevzem NZS? Organizacija je finančno najmočnejša in poleg olimpijskega komiteja tudi družbeno najvplivnejša športna organizacija v Sloveniji. Kandidati za prevzem NZS so Ivan Simič, David McDowell Zor in Rade Mijatović.

Trije kandidati

Simič je znan slovenski davčni svetovalec, nekdanji direktor slovenskega in srbskega Dursa. Predsednik NZS je že bil pred Čeferinom, zdaj pa bi se rad vrnil.

McDowell Zor je bivši nogometni sodnik, podpredsednik Društva nogometnih sodnikov Ljubljana, član komisije za finance ter sodniške zadeve pri NZS ter delegat na evropskih tekmah. Njegova največja težava naj bi bili njegovi posli, saj je solastnik prave hobotnice posojilnih podjetij, ki se ukvarjajo z dajanjem posojil po visokih obrestnih merah, država pa jim je zaradi številnih nepravilnosti odvzela dovoljenja za poslovanje in zoper njih sproža uradne postopke. V medijih so celo odjeknile zgodbe, ko so ljudje zaradi dolga 14 tisoč evrov pri McDowellu izgubili družinske hiše, ki so imele nekajkratno vrednost. McDowell je sicer Čeferinov »prijatelj«, podpira pa ga tudi Vladimir Šajn, ki naj bi bil med najvplivnejšimi ljudmi v vrhu NZS, saj je predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije in član sodniškega komiteja Uefa.

Čeprav naj bi Šajn podpiral McDowella, naj bi sodniški lobi za novega predsednika NZS podpiral predsedujočega NZS, Radeta Mijatovića, ki je tudi podpredsednik NZS. Gre za nekdanjega sodnika, člana uprave Cetisa. Če za McDowellova predstavljajo težave njegovi posli, pa za Mijatovića predstavlja oviro jezik, saj menda ne zna angleško, težave pa naj bi mu povzročala tudi slovenščina.