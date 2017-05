Plačati morata Maribor in Olimpija. Poglejte, koliko

LJUBLJANA – Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj je imel veliko dela tudi po 33. krogu prve slovenske nogometne lige, Prve lige Telekom Slovenije. Najvišji kazni bosta znova plačala nogometna kluba iz Maribora in Ljubljane, Mariborčani 1500 evrov, Ljubljančani pa 1250.

Nešportno in neprimerno vedenje navijačev – metanje dimnih bomb ob rob igrišča, aktiviranje dveh dimnih bomb na delu stadiona, kjer so bili nameščeni – se glasi kazen, ki je bila izdana NK Maribor. Ob tem pa je disciplinski sodnik NK Maribor izdal tudi ukor zaradi kršitev predpisov NZS in pravil nogometne igre – zamujanje na začetek prvega polčasa.

Disciplinski sodnik pa je klub Olimpija Ljubljana kaznoval zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev. Gre za žaljivo skandiranje sodniku.

Domžale so dobile kazen v višini 420 evrov. Gre za nešportno vedenje več igralcev, saj so igralci Domžal prejeli sedem rumenih kartonov. Nogometaš Gorice Rok Grudina pa bo eno tekmo na klopi, saj je prejel drugi opomin zaradi brezobzirne igre.