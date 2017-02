Pijani voznik se je zabil v avto kapetana reprezentance

Pojem slovenskega futsala je že lep čas tudi Benjamin Melink, ki je bil tri leta, med letoma 2010 in 2012, kapetan reprezentance. S 124 nastopi in 35 goli je prava legenda slovenskega futsala, danes pa ni več v krogu aktualnih reprezentantov. Pa ne ker si tega ne bi zaslužil. Za njegovo odsotnost je kriva huda prometna nesreča, ki je mojstra iz Posočja skoraj stala življenje. V njegov avto je v Posočju trčil pijan voznik, Melink pa jo je težje skupil. Zlomilo mu je medenico, poškodoval si je rebra, levo koleno, zavoljo trka je imel precej notranjih krvavitev pa tudi organe in drobovje mu je premaknilo. Po prvotnem šoku se je njegovo stanje hitro stabiliziralo, okrevanje pa je opravil v šempetrski bolnišnici in v UKC Ljubljana. Konec aprila je bil na rehabilitaciji v toplicah, sledile so terapije, dodatno je delal s priznanim strokovnjakom Dušanom Mesesnelom. Z željo, da bi spet prišel na raven, na kateri je že bil.



Vesel, da je živ



»Počutim se dobro,« danes pravi Melink, ki je sprva opravil nekaj treningov s tolminskim Pintarjem, zdaj pa že trenira in igra v italijanski 4. ligi pri ekipi Adriatice. Kljub temu brez bolečin ne gre. Boli ga križnica, zateguje ga po levi nogi, muči ga tudi leva sprednja križna vez. Upa, da bo z dodatnimi operativnimi posegi rešil tudi to, odstraniti bo treba še vijake. Melink ne skriva, da je hotel na domačem evropskem prvenstvu končati bogato kariero. »Ko sem izvedel, da bo Slovenija gostila euro 2018, sem se tega veselil. Tiha želja je bila, da bi končal tu, pred domačimi navijači,« nadaljuje Benjamin. A je nesreča prekrižala njegove načrte. »Vesel sem, da sem živ in zdrav. Očitno je tako moralo biti. Hudo je le to, ker nisem sam kriv za to, ampak nekdo drug zaradi alkohola,« pravi Melink, v času nesreče in dolgotrajne rehabilitacije pa se je zavedel, da je življenje minljivo, delček sekunde ti lahko vse postavi na glavo.



Sanjati sme



Čeprav Melinkovo stanje ni idealno, pri sebi potiho, od tu naprej pa tudi glasno, verjame, da se lahko tako pripravi, da bi si zaslužil vpoklic selektorja Andreja Dobovičnika, ki Bendža zelo ceni in spoštuje. »V teh dneh se mi marsikaj podi po glavi. Razmišljam o vsem. Tudi zaradi evropskega prvenstva sem pohitel z vrnitvijo, precej denarja sem vložil v rehabilitacijo. Neki cilj imam pred sabo. Z željo, da bi se tako sestavil, da bi lahko še igral na tako visokem nivoju,« Melink razkrije, da puške ni vrgel v koruzo. Spet bi rad oblekel dres Slovenije. »Sanjati je treba,« pristavi v smehu in upa, da bo imela reprezentanca pri žrebu skupin (29. septembra) tudi nekaj sreče pri žrebu. »Na reprezentanco ne sme pasti preveliko breme, sposobna pa je za velike stvari,« še doda Melink.