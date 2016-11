Pijani svat Rooney

LONDON – Angleški časnik The Sun je z objavo fotografij razgalil kapetana angleške nogometne reprezentance Wayna Rooneyja, ki se je v soboto, dan po zmagi proti Škotski (3:0) v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, po naključju udeležil poroke v hotelu severno od Londona, kjer so bivali tudi angleški reprezentanti. Ker zaradi poškodbe kolena ni bil v kadru za torkovo prijateljsko tekmo s Španijo, si je dal duška in vso noč popival skupaj s soigralcem Philom Jagielko. Fotografije vinjenega zvezdnika so dvignile veliko prahu, čeprav so imeli reprezentanti po sobotnem jutranjem treningu prosto do nedeljskega popoldneva. Enaintridesetletni Rooney je veselo popival, se fotografiral, klepetal in delil avtograme svatom v reprezentančni opremi. Napadalec Manchester Uniteda, ki zasluži 350.000 evrov na teden, se je po objavi fotografij opravičil začasnemu selektorju Garethu Southgatu in tehničnemu direktorju angleške nogometne zveze Danu Ashwothu, ni pa se mogel izogniti ostrim kritikam navijačev, ki jih je z alkoholnimi izpadi razburjal že v preteklosti. »Vsi angleški nogometni reprezentanti se morajo vedno primerno obnašati. Preverili bomo naš pravilnik o preživljanju prostega časa na reprezentančnih akcijah,« so sporočili iz angleške zveze, kjer obžalujejo, da je nekdo izkoristil Rooneyjevo prijaznost in dostopnost. »Igralci so trenirali v soboto dopoldne, do nedeljskega popoldanskega treninga pa sem jim dal prosto. Ne vem, kaj so počeli v tem času. Morda bom moral preveriti pravila. No, morda tega ne bo treba meni, ampak bo to storil kdo drug,« je na svoj status namignil Southgate, ki je angleško reprezentanco po dogovoru z vodstvom zveze vodil na štirih tekmah, potem ko je moral Sam Allardyce septembra odstopiti zaradi vpletenosti v škandal z izogibanjem pravil angleške zveze pri prestopih igralcev. Southgate zdaj čaka, ali bo dobil stalno službo selektorja. »Ponosen sem na vse, kar smo storili. Odločen sem, da vodim moštvo na najvišji možni ravni, pa naj bo to klub ali reprezentanca doma ali v tujini. Izkušnje, ki sem jih pridobil, so zelo dragocene,« je dejal 46-letni Southgate.