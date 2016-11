Peklenski načrt velikih: vseh pet zmag do zime

Le še pet krogov je do zaključka državnega prvenstva nogometašev v Prvi ligi Telekom Slovenije, največji pesimisti pa se bojijo, da bo to tudi zadnjih pet tekem Luke Koper v prvoligaški druščini v tej sezoni. Sinočnja izredna skupščina zadolženega koprskega kluba verjetno ni mogla preseči vseh težav zaradi prisilne poravnave kluba, ki jo je sprožil največji upnik Milan Mandarić s svojim podjetjem MM ŠPORT, sicer tudi predsednik državnega prvaka Olimpije. O dogajanju na Bonifiki se bo še veliko govorilo. Vseeno pa bodo privrženci nogometa v preostalem delu jesenskega dela prišli na svoj račun, v prvi vrsti ko gre za boj za prvo mesto med vodilno Olimpijo in drugouvrščenim Mariborom, čeravno ne gre zanemariti niti tretjeuvrščenih Domžal, ki so v silovitem naletu.



Tako v Ljudski vrt kot tudi v Stožice so se zdravi in zadovoljni vrnili reprezentanti (vijolična Milivoje Novaković in Aleks Pihler oziroma zeleno-beli Miha Zajc, Rok Kronaveter in Antonio Delamea Mlinar). Njihovi kolegi so v reprezentančnem odmoru trdo delali na treningih ter odigrali pripravljalni tekmi. Olimpija je v Veroni remizirala z italijanskim prvoligašem Chievom (1:1), klubom reprezentančnega kapetana Boštjana Cesarja, Maribor pa je doma izgubil proti hrvaškemu prvoligašu Interju iz Zaprešića (0:1). V obeh taborih načrtujejo same zmage v prihodnjih petih tekmah, v soboto bodo po vse tri točke v Novo Gorico odpotovali nogometaši Olimpije. Gorica je pošteno načeta, izgubila je zadnje tri tekme. »Ne glede na nekoliko slabše rezultate, ki jih ima Gorica v zadnjem obdobju, gre za kakovostno in nepredvidljivo moštvo. Še posebno so neugodni na domačem igrišču, kar pa ne pomeni, da se jih ne da premagati. Če odigramo tako, kot znamo, z energijo na primerni ravni in s pravim pristopom, tudi rezultat ne bi smel izostati,« meni napadalec Olimpije Etien Velikonja, ki je pri Gorici začel nogometno pot in za člansko moštvo igral štiri sezone (2006–2010). Maribor v bo v 17. krogu v nedeljo gostoval pri zadnjeuvrščenih Radomljah, kjer so zamenjali trenerja; namesto Janija Žilnika je začasni šef njegov dosedanji pomočnik Dave McDonough. Radomljani so v tem dvoboju avtsajderji, toda Mariborčani v tekmo nikakor ne bodo šli lahkomiselno. »Delali bomo na tem, da bi še naprej igrali tako, kot smo do reprezentančnega premora. Ne smemo popuščati, se pa zavedamo, da nas čaka pet zahtevnih tekem, na katerih bo treba za uresničitev cilja igrati na visoki ravni,« je vezist Maribora Pihler prenesel sporočilo iz vijolične slačilnice. Maribor je brez poraza 13 tekem zapored v prvenstvu in pokalu. Zanimivo je, da bosta vodilni ekipi do konca jesenskega dela po dvakrat gostovali in tri tekme odigrali doma. Olimpija gostuje pri Gorici in Radomljah, doma pa bo igrala proti Aluminiju, Celju in Krškem. Maribor bo točke v gosteh lovil proti Radomljam in Domžalam v zadnjem, 21. krogu jesenskega dela DP, vmes pa bo na treh tekmah zapored gostitelj v obračunih s Krškim, Luko Koper in Rudarjem. Pari 17. kroga so: Celje – Rudar (glavni sodnik Rade Obrenović; v soboto, 19. novembra, ob 14. uri), Krško – Luka Koper (Mitja Žganec; v soboto ob 16. uri), Gorica – Olimpija (Roberto Ponis; v soboto ob 20.15), Aluminij – Domžale (Slavko Vinčić; v nedeljo, 20. novembra, ob 14. uri), Radomlje – Maribor (Nejc Kajtazović; v nedeljo ob 16.55).