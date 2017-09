Peklenski euro 2018:Slovenci s Srbi in Italijani

LJUBLJANA – Kakšno odprtje 11. evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu v ljubljanskih Stožicah se obeta 30. januarja 2018! Slovenska reprezentanca se bo v zagotovo razprodani dvorani z 12.450 sedeži uvodoma udarila z izbrano vrsto Srbije, v slovenski skupini A pa je še Italija. Žreb torej gostiteljem eura ni bil naklonjen, toda na krilih navijačev bi se lahko izbranci selektorja Andreja Dobovičnika prebili daleč. »Iskreno povedano, računali smo na majhen popust pri žrebu, čeprav se zavedam, da so tu zbrane same vrhunske reprezentance. Težko bi bilo težje, toda naše želje so nespremenjene. Iz skupine se želimo prebiti v četrtfinale. Upam, da bodo fantje maksimalno pripravljeni, ko bo to najbolj treba,« je vroči žreb pokomentiral Dobovičnik in dodal: »Naša reprezentanca nikoli ni imela težave z motiviranostjo, sploh pa tega ne bo zdaj pred domačim občinstvom. Tega po drugi strani ne bomo jemali kot pritisk, ampak kot zagon in dodatno moč za dobre igre. Moramo postoriti vse, da bomo čim bolje pripravljeni za ta turnir.«

Na euru pred dvema letoma, ki je bil v Beogradu, je Slovenija prav tako igrala v skupini A, v kateri je izgubila ravno proti Srbiji (1:5) in Portugalski (1:6). Dobovičnikovi fantje so odšli domov po predtekmovanju, Srbi pa so na koncu zasedli četrto mesto, potem ko so v tekmi za bronasto kolajno izgubili s Kazahstanci. Torej je napočil čas, da se poravnajo futsal računi s predstavniki nekdanje bratske republike. V Hribarjevi dvorani na Ljubljanskem gradu pa so mnogi takoj obudili še sveže spomine na nedavni finale eurobasketa, na katerem so bili slovenski košarkarji boljši od srbskih. Kapetan Igor Osredkar in druščina bodo morali biti maksimalno angažirani tudi proti Italiji, ki je na zadnjem EP zasedla peto mesto. Naši zahodni sosedi so bili prvaki stare celine v letih 2002 in 2014. Vse reprezentance so si sicer želele, da bi jim žreb v skupino namenil Francijo, novinko na eurofutsalu.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović se je spet izkazal za odličnega gostitelja, ni pa se mogel pohvaliti s posebno srečo pri žrebu. Toda ples kroglic je komentiral v optimističnem tonu: »Žreb nam je namenil dva izjemno atraktivna tekmeca za gledalce. Glede na kakovost obeh reprezentanc je to za nas najtežji možni žreb. Verjamem, da bodo Stožice na obeh tekmah polne ter da bo naša reprezentanca glede na kakovost in pripravljenost sposobna napredovati iz skupine.« Evropsko prvenstvo bo od 30. januarja do 10. februarja, vse tekme bodo v Stožicah.

Najuspešnejša leta 2014 Slovenija je doslej igrala na petih EP, najuspešnejša pa je bila leta 2014 v Belgiji, ko je kot edina premagala poznejše prvake Italijane in izpadla v četrtfinalu.

Skupine EP 2018 – skupina A: Slovenija, Italija, Srbija; skupina B: Rusija, Kazahstan, Poljska; skupina C: Portugalska, Ukrajina, Romunija; skupina D: Španija, Azerbajdžan, Francija. Po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine se uvrstita v četrtfinale. Naslov prvaka brani Španija (sedemkratni evropski prvak), srebro pa Rusija.