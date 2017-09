Peklenski euro 2018: Slovenci s Srbi in Italijani

LJUBLJANA – Kakšno odprtje 11. evropskega prvenstva v dvoranskem nogometu v ljubljanskih Stožicah se obeta 30. januarja 2018! Slovenska reprezentanca se bo v zagotovo razprodani dvorani z 12.450 sedeži uvodoma udarila z izbrano vrsto Srbije, v slovenski skupini A pa je še Italija. Žreb torej gostiteljem eura ni bil naklonjen, toda na krilih navijačev bi se lahko izbranci selektorja Andreja Dobovičnika prebili daleč. »Iskreno povedano, računali smo na majhen popust pri žrebu, čeprav se zavedam, da so tu zbrane same vrhunske reprezentance. Težko bi bilo težje, toda naše želje so nespremenjene. Iz skupine se želimo prebiti v četrtfinale. Upam, da bodo fantje maksimalno pripravljeni, ko bo to najbolj treba,« je vroči žreb pokomentiral Dobovičnik in dodal: »Naša reprezentanca nikoli ni imela težave z motiviranostjo, sploh pa tega ne bo zdaj pred domačim občinstvom. Tega po drugi strani ne bomo jemali kot pritisk, ampak kot zagon in dodatno moč za dobre igre. Moramo postoriti vse, da bomo čim bolje pripravljeni za ta turnir.«

