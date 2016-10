Pa kaj, če bo Kampl sedel?

Najbolj škodoželjni kritiki slovenske nogometne reprezentance ter lika in dela Srečka Katanca se grizejo od togote. Grejo celo tako daleč, da si zamišljajo, kako bi potekal sredin televizijski intervju s Katancem na nacionalki, če bi Slovenija izgubila tekmi s Slovaško in Anglijo oziroma če bi osvojila zgolj točko. Še bolj pa so nesrečni, ker si Kampl in šef celo pošiljata spravljiva SMS-sporočila, ki so, ojoj, postala javna. Skratka, za njih je vse narobe, ker je vse v redu, ker se svet vrti naprej, ker je slovenska reprezentanca uspešna in ker ima spet ambicije, da se v zdravem ozračju spet uvrsti na veliko tekmovanje.



Tako kot svojim sledilcem na twitterju tudi na tem mestu sporočam, da sem spremljal najboljši televizijski nastop Katanca v zgodovini. Rojakom je med drugim mirno razložil, da se bo s svojimi varovanci, ki so bili odlični v minulem tednu, in Kamplom temeljito pogovoril ter se odločil o njegovem nadaljnjem reprezentančnem statusu. Že zdaj lahko napovem, da se bo Kampl v živo opravičil soigralcem in strokovnemu vodstvu za zaprtimi vrati ter da bo šla Slovenija z njim naprej. Je pa seveda res, da bo vsak nov trening in vsaka nova tekma zanj toliko večje dokazovanje pred selektorjem, soigralci in javnostjo. Pa kaj, če bo sedel na klopi? Tudi Wayne Rooney je.



Predlani je eksplodiral Josip Iličić (še bolje, njegov agent Amir Ružnić), ker ga Katanec ni vpoklical za tekmi s Švico in Litvo v kvalifikacijah za letošnji euro. Selektor je menil, da Iličić preprosto ni lačen igre. Jojo je napovedal, da pod Katancem ne misli več igrati, a se je potem marca lani odzval na povabilo in spet oblekel reprezentančni dres. In kaj smo videli v soboto in torek? Velemojstra Iličića, ki je garal, preigraval in navduševal po 90 minut na vsaki tekmi! Ne pozabimo, bil je tudi ključni mož za prigarani remi septembra v Litvi. Če je preseženo večno nezadovoljstvo Iličića in njegov predolgo neizkoriščen potencial, potem verjamem, da se lahko v mozaik uspeha slovenske reprezentance dodajo še drugi kamenčki. S pomočjo novega pomočnika Tomaža Kavčiča je Katanec vzpostavil optimalen odnos tudi z igralci mlajšega rodu. Skupaj s senatorji so uprizorili pravi nogometni in komunikacijski orkan. Sporočili so, da je tudi v kriznih razmerah vse v redu in rešljivo ter da potrebujejo le še zaupanje in podporo javnosti. Skratka, popolno kemijo.