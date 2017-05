Oster boj Gorice in Celja za mikavno pot v Evropo

Pred nami sta le še dva kroga v nogometni Prvi ligi Telekom Slovenije. Vprašanje prvaka in kluba, ki se zagotovo seli v drugo ligo, je rešeno, še vedno pa je vroča zapolnitev četrtega mesta, kamor bi se radi na vse pretege prebili Celjani, tega pa Novogoričani ne bodo gledali križem rok. Posebna bitka je tudi tista za 8. mesto, ki jo še naprej bijeta Krško in Aluminij. Derbi 35. kroga bomo spremljali na Severnem Primorskem, v katerem si lahko Goričani zagotovijo vstopnico za evropsko tekmovanje, Olimpija pa bolj ali manj že pogleduje proti finalu pokalnega tekmovanja 31. maja v Kopru, kjer se bo pomerila z Domžalami. Tudi zato trener Safet Hadžić s toliko večjim veseljem pozdravlja vrnitev rekonvalescenta Nathana Oduwe, ki se je poškodoval že na začetku spomladanskega dela, potem ko je v Ljubljano prišel v zimskem prestopnem roku. Drugi hitronogi igralec zmajev Kingsley Boateng, ki je bil prav tako dlje odsoten zaradi poškodbe, je že skoraj povsem ulovil tekmovalni ritem, čez dva tedna pa bi bilo vse skupaj v zmajevem gnezdu videti še bolje. No, po drugi strani se z lažjima poškodbama z zadnje tekme v Kopru ubadata Dino Štiglec (gleženj) in Issah Abass (rame), tako da fizioterapevtom nikakor ni dolgčas. »Poškodba je verjetno najtežji del nogometaševe kariere. Tega si ne želi nihče. Ampak bil sem pozitiven, spodbujal sem moštvo, ker hočem, da nam gre dobro. Imamo skupni cilj, to je igranje v Evropi v naslednji sezoni. Počutim se dobro. Veliko sem si prizadeval za fizično moč, prepričan sem, da me bo trener počasi vračal v postavo,« svojo pripravljenost ocenjuje samozavestni Nathan, ki se zaveda, kakšna je njegova naloga pri zmajih. »Moja naloga je dosegati gole. Kingsley je bil prav tako poškodovan in je trdo delal, da se je vrnil. Upam, da bo njegova energija pomagala tudi meni, ko se bom vrnil,« je dejal 21-letni Oduwa, od katerega navijači zeleno-belih veliko pričakujejo v pokalnem finalu in naslednji sezoni, danes še zagotovo ne bo nared za prvo postavo.



Na drugi strani bo trener Gorice Miran Srebrnič obrambno linijo sestavil brez kaznovanih Uroša Celcerja in Mihe Gregoriča, ambicije po ohranjeni nedotaknjeni mreži pa zato ne bodo nič manjše. V slovenskem Las Vegasu so odlično na poti finančne sanacije in stabilizacije kluba, smetana na torto pa bi bila jutrišnja zmaga proti Olimpiji. Celjani močno dihajo za ovratnik Goričanom – v tej sezoni so jih dvakrat premagali in z njimi dvakrat remizirali –, ob tem pa jutri v sosedskem derbiju gostijo razglašene knape iz Velenja. Te bo danes vodil domači trener iz mladinskega pogona Ramiz Smajlović, saj so se v Šaleški dolini odločili, da zaradi preskromnih rezultatov odpustijo Srba Vanjo Radinovića. Pari 35. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije (vse tekme jutri ob 16.55): Gorica – Olimpija (glavni sodnik Miran Bukovec), Krško – Koper (Asmir Sagrković), Aluminij – Domžale (Damir Skomina), Radomlje – Maribor (Bojan Mertik), Celje – Rudar (Matej Jug).