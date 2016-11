Osem golov Belgije, po štirje Madžarske in Portugalske

Belgijska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 zabeležila najvišjo zmago dneva, ko je kar z 8 : 1 opravila Estonijo. Do visoke zmage so prišli tudi Madžari, ki je s 4 : 0 premagala Andoro, in evropski prvaki Portugalci, ki so bili s 3 : 1 boljši od Latvije.

Belgija je na krilih Mertensa, ki je zadel trikrat in še enkrat podal, odpravila Estonijo. V skupini H je do zmage prišel še Ciper, ki je s 3 : 1 premagal Gibraltar. Grčija in BiH sta se razšla z 1 : 1. Obe ekipi sta ostali tekmo končali z igralcem manj, BiH je do vodstva prišla z avtogolom Karnezisa, Cavelas pa je za točko zadel v 95. minuti.

V skupini A je Nizozemska s 3 : 1 premagala Luksemburg, junak zmage je bil Depay, ki je vstopil v igro v 46. minuti in zadel za 2 : 1 in 3 : 1. Bolgarija je vknjižila zmago z 1 : 0 proti Belorusiji.

V skupini B je Švica prišla do četrte zmage, tokrat je z 2 : 0 ugnala Ferske otoke. Madžarska ni imela težav z Andoro in jo je ugnala s 4 : 0. Evropski prvaki Portugalci so na koncu visoko porazili Latvijo. Ronaldo je zadel dvakrat, a ob tem zapravil enajstmetrovko, prvo je sicer izkoristil, med strelce pa sta se vpisala še William Carvalho in Alves.