Opozorilo za Slovence: Malta šokirala Ukrajino

V torek zvečer je selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec s svojimi sodelavci dobil nov material za analizo igre izbrane vrste Malte, ki bo sobotni tekmec njegove čete v kvalifikacijah za SP 2018. Maltežani so pod vodstvom italijanskega strokovnjaka Pietra Ghedina v Gradcu odigrali prijateljsko tekmo z Ukrajino, ki jo vodi nekdanji odlični napadalec Andrij Ševčenko. Rezultat je bil prvovrstno presenečenje, saj so polprofesionalci s sredozemskega otoka zmagali z 1:0, zadetek je dosegel Zach Muscat v 14. minuti, kar je bil tudi edini strel v okvir ukrajinskih vrat, v katerih je stal izkušeni Andrij Pjatov. To je še eno opozorilo za slovenske ase, da morajo v tekmo z Malto iti maksimalno zavzeto, agresivno, ustvarjalno in učinkovito. Razlika v kakovosti v izhodišču je očitna, toda dogajanje na igrišču v posamezni tekmi se lahko obrne v napačno smer, če pristop ni pravi. Ghedinovi varovanci so kljub silovitemu obleganju svojih vrat (razmerje v posesti žoge 63:37 odstotkov igralnega časa v korist Ukrajincev) ohranili vodstvo. Resda je bila tekma prijateljska, a je treba upoštevati, da sta obe moštvi v drugem polčasu zamenjali skoraj vse igralce, Ukrajina pa je igrala z glavnimi asi, kot so Evgenij Konopljanka, Andrij Jarmolenko, Evgen Seleznev, Sergej Sidorčuk, Jaroslav Rakitckij...

Angleži kaznovali navijače



Vodstvo angleške nogometne zveze je prvič dosmrtno kaznovalo dva navijača, ki ne bosta smela več spremljati tekem angleške reprezentance v gosteh. Marca sta na prijateljski tekmi proti nemški izbrani vrsti na stadionu gostitelje pozdravljala z nacističnimi pozdravi, zdaj pa so jima prepovedali oglede tekem v tujini. Zaradi nespodobnega obnašanja, v večini primerov je šlo za nacistične geste, je kazen doletela kar 27 navijačev angleške ekipe, ki so prejeli različno dolge prepovedi ogledov tekem. Šest izgrednikov je prejelo pisna opozorila angleške zveze. Anglija se bo v soboto v Glasgowu pomerila s Škotsko v kvalifikacijah za SP.



Omladič z dodatnim motivom



»Na Malto se pripravljamo maksimalno profesionalno. Javnost pričakuje od nas tri točke in enako velja za nas, čeprav ne bo enostavno. Danes znajo vsi igrati nogomet in to velja tudi za Malto, ki ima hitre igralce. Točke se delijo na vsaki tekmi, tako da je na vsaki treba dati vse od sebe. Mislim, da je kakovost na naši strani,« je prepričan vezist Nik Omladič, ki je med reprezentančno akcijo še zamenjal klub. Z nemškim drugoligašem Eintracthom iz Braunschweiga, za katerega je igral dve leti in pol, se mu ni uspelo uvrstiti v bundesligo (v kvalifikacijah je bil boljši Wolfsburg), zato je 27-letni Šmarčan sprejel ponudbo prav tako drugoligaša Greuter Fürtha, ki ima bogate izkušnje s slovenskimi nogometaši. Njegov dres so nosili Kevin Kampl, Goran Šukalo, Borut Mavrič... Omladič je z bavarskim klubom podpisal triletno pogodbo in zdaj še bolj motiviran pričakuje nove izzive, vštevši sobotnega v reprezentančnem dresu. Slovenci v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju nemoteno nadaljujejo priprave na šesto preizkušnjo na poti do mundiala v Rusiji. Katanec bo moral opraviti nekaj zamenjav, saj nima na voljo kaznovanega kapetana Boštjana Cesarja in Valterja Birse ter poškodovanega Kevina Kampla, Aljaž Struna in Vid Belec pa danes s Carpijem v gosteh igrata povratno tekmo kvalifikacij za vstop v prvo italijansko ligo proti Beneventu po remiju 0:0 doma. Spremembe v udarnem moštvu so torej nujne, zato se previdni Katanec verjetno ne bo zatekal k dodatnim eksperimentom.