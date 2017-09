Olimpijo ob Savinji čakajo agresivni Celjani

LJUBLJANA – Ne glede na razplet sinočnje prve tekme 10. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije med Aluminijem in Mariborom imajo nogometaši Olimpije v rokah škarje in platno pri videzu vrha prvenstvene razpredelnice. Po prvi četrtini DP imajo namreč dve točki prednosti pred prvaki izpod Kalvarije, danes pa hočejo vse tri točke osvojiti tudi v Celju. In to ne glede na to, da je poškodovan Issah Abass, prvi strelec ekipe s petimi zadetki. Zaradi poškodbe stranskih križnih vezi bo odsoten še kakšna dva tedna. »Preveč resna ekipa smo, da bi bili odvisni od enega igralca. Že na tekmi z Domžalami smo pokazali, da imamo alternative v napadu, v pokalnem dvoboju z Radomljami sta se izkazala Leon Benko in Kingsley Boateng, tako da konkurirata za mesto v napadu,« je pojasnil trener Olimpije Igor Bišćan, ki je zelo zadovoljen tudi z Andresom Vombergarjem, ki se sicer še prilagaja na novo moštvo in slovensko ligo. »Ko je prvič dobil priložnost od prve minute v tekmi z Domžalami, je pokazal, da zna narediti razliko na igrišču. Dela fenomenalno, je pravi ekipni igralec in velik borec. Mislim, da ga soigralci vse bolje poznajo, saj je pozitiven človek, zato bo prava dodana vrednost za našo ekipo,« je argentinskega Slovenca pohvalil Bišćan, ki se noče zadovoljiti z doseženim, ampak venomer išče napredek ter še boljšo in učinkovitejšo igro zmajev. Del tega lahko njegovi varovanci pokažejo že danes v knežjem mestu. »Celje ima podobno kot Domžale premalo točk glede na svojo kakovost in kar bi si zaslužilo. Po nedavni menjavi trenerja se vidi, da je ekipa bolj stabilna, posebno v obrambni igri in disciplini. Težko bo, saj igramo v gosteh, oni pa imajo v svojih vrstah posameznike, ki lahko povzročijo precej težav,« je previden Bišćan, ki pa ima vendarle sladke skrbi s širokim izborom igralcev.



Celjani izzivajo vzpon

Drevišnji dvoboj v mestu ob Savinji bo vsekakor poseben za trenerja Celja Dušana Kosiča. Ljubljančan je nekdaj igral za Olimpijo in pozneje kot trener tudi sedel na njeni klopi. Od oktobra 2010 do decembra 2011 je zbral 26 zmag, 16 remijev in 13 porazov. Po udejstvovanju v mlajših reprezentančnih selekcijah je sprejel nov klubski izziv in za začetek osvojil dve točki v Mariboru in doma s Krškim (obakrat je bil izid 0:0). Medtem ko je očitno že stabiliziral obrambo, ga zdaj čaka nadgradnja v napadu, kjer so njegovi fantje v devetih tekmah dosegli le deset zadetkov. »Čaka nas težka tekma in vodilna ekipa, ki je izjemno kakovostna. Držati se moramo svoje miselnosti ter biti kompaktni, agresivni in si želeti gola. To nas bo vodilo do pozitivnega rezultata,« pravi kapetan in branilec Celja Jure Travner.



Se bodo rumeni pobrali?

Domžale so v sredo doživele hud nokavt v osmini finala pokalnega tekmovanja, kjer jih je izločil drugoligaš Mura, in tako ne bodo ubranile naslova pokalnega prvaka. Rumeni so skromni tudi v DP, saj za vodilno Olimpijo zaostajajo za kar enajst točk. To je hud davek na uspešne tekme v kvalifikacijah za ligo Evropa pa tudi posledica številnih kadrovskih menjav. Jutri bo nov test nepredvidljiv velenjski Rudar. »Ne bežimo od odgovornosti, spremeniti bo treba določene zadeve. Že takoj po koncu evropskih tekem sem poudarjal, da preskok ne bo lahek, hkrati pa so se nam v moštvu zgodile določene spremembe. Ohranjati poskušamo tekmovalne ambicije in v isti sapi slediti naši filozofiji. Do reprezentančnega premora nas čakata še dve tekmi, ki ju preprosto moramo odigrati bolje,« nove rešitve v igri išče trener Simon Rožman, ki bi že lahko imel na voljo tudi najslovitejšo okrepitev Agima Ibraimija.

Goričani z nuklearci iz Posavja Pari 10. kroga v PLTS: Triglav-Ankaran (glavni sodnik Slavko Vinčić; danes ob 14. uri), Gorica-Krško (Dejan Balažič; danes ob 16. uri), Celje-Olimpija (Nejc Kajtazović; danes ob 20.20), Domžale-Rudar (Damir Skomina; jutri ob 18.45), Aluminij-Maribor (sinoči).