Olimpijina kriza traja, Maribor spet na vrhu

Šele drugi remi Olimpije je bil usoden za Ljubljančane, ki so v Velenju z Rudarjem remizirali (0:0). V prvih 45 minutah si omembo zasluži le poizkus Johna Maryja, medtem ko medli zmaji niso pokazali tako rekoč nič. Tekma se je razživela šele v drugem polčasu, a je domači vratar Borivoje Ristić ustavil poizkusa Etiena Velikonje in Mihe Zajca, v dresu Rudarja pa sta bila najnevarnejša Mary in Senad Jahić. »V prvem polčasu nismo pokazali lakote po zmagi. V nadaljevanju smo bili nevarnejši. Smo v težki situaciji. Moramo ostati moški in iskati pot iz teh problemov,« trener Olimpije Luka Elsner ni skrival jeze po drugem neodločenem rezultatu v sezoni. »Igrali smo kot ekipa, ta točka je več kot zaslužena,« je remi komentiral domači kapetan David Kašnik. Mariborčani pa v nasprotju z zmaji ne popuščajo. Neporaženi so od 25. avgusta. V slabih dveh mesecih so zbrali devet zmag in dva remija. V soboto so se zadovoljili z minimalno zmago proti Gorici (1:0). »Imeli smo dinamiko v igri, si ustvarjali priložnosti, a nismo zadeli več kot enkrat. Dovolj je bil gol v začetku drugega polčasa. Moramo upoštevati tudi spoznanje o kakovostnem tekmecu, z veliko uigranosti. V vsakem primeru pa smo zadovoljni s tem, kako se fantje odzivajo v trenutkih, ko je na naših tekmah veliko sprintov, porabe energije. Ob koncu smo dobro opravili tudi obrambni del naloge, igrali smo tekmovalno, zrelo. Tekmo smo pripeljali do konca,« je po obračunu svoje igralce pohvalil trener Darko Milanič, ki je imel nekaj težav s sestavo ekipe. »Prejeli smo poceni gol,« je zapravljeno obžaloval trener Goričanov Miran Srebrnič. »Nismo bili dovolj agresivni. Sploh ne bi smeli dovoliti, da Mariborčani izvajajo tri kote zapored,« je nadaljeval goriški strateg, ki pa sicer pripomb na igro svojih varovancev ni mel. Veseli ga, ker so prišli v Ljudski vrt igrat nogomet, hkrati pa jim je uspelo, da se je bil Maribor primoran tudi braniti. To je bila 87. medsebojna tekma ekip v državnem prvenstvu in 49. zmaga vijolic.

Dob še bližje V 12. krogu 2. SNL se je vodilni Triglav na domačem igrišču razšel brez zadetkov v dvoboju s Farmtech Veržejem. Preostali rezultati 12. kroga: Drava Ptuj : Zarica Kranj 3:0, Roltek Dob : Ankaran-Hrvatini 3:1, Brežice - Terme Čatež : Brda 0:0, Zavrč : Krka 0:0. Vrstni red: Triglav 31, Roltek Dob 27, Ankaran-Hrvatini 23, Krka 19, Brežice - Terme Čatež 19, Drava Ptuj 14, Brda 10, Farmtech Veržej 10, Zavrč 7, Zarica Kranj 7.

Pamić za Evropo



Koprčani od 8. kroga čakajo tri točke. Tudi tokrat so sklonjenih glav zapustili teren, čeprav so povedli. Domžalčani so se hitro pobrali po šoku in prišli do 8. zmage, s katero so se utrdili na 3. mestu. »Težko mi je govoriti po taki tekmi, svoje ekipe ne poznam, še manj tekmecev. Za ta poraz prevzemam odgovornost, čeprav so igralci delali nekaj stvari, ki jih ne bi smeli. Domžalčani so bili boljši. Naša naloga je, da spremenim mentaliteto ekipe. Iz poražencev moramo narediti zmagovalce. Prišel sem, da ekipo popeljem v Evropo. Tekem je še dovolj,« ostaja optimistično razpoložen trener Kopra Igor Pamić. »Prvi gol nas ni odvrnil od organizacije v igri. Smo pa se pravočasno zbudili in nadzorovali celotno tekmo. Igralo se je po naših notah, ob pravem času pa smo bili nagrajeni za gole. Veseli smo se vrnili domov,« je bil kratek in jedrnat trener Domžal Simon Rožman.