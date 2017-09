Olimpija že izkorišča evropski ritem Maribora

LJUBLJANA –Potem ko je slovenski prvak Maribor, obremenjen z nastopi v elitni ligi prvakov, ki jih bo začel jutri, v 8. krogu Prve lige Telekom Slovenije na domačem stadionu le remiziral s Celjem (0:0), je Olimpija z zmago v Krškem (4:2) sama zasedla vrh razpredelnice z dvema točkama prednosti pred največjimi tekmeci. Zmaji so na stadionu Matije Gubca pokazali dva obraza; po prvem polčasu so zaostajali z 1:2, v drugem delu pa so poskrbeli za popoln zasuk in Posavcem nasuli tri zadetke ob popolni premoči v igri. Navijači Olimpije so se posebno razveselili nastopa argentinskega Slovenca Andresa Vombergarja, ki je po vstopu na igrišče takoj po odmoru navdušil z asistenco in svojim prvim golom v PLTS. Na tribuni je bilo tudi precej njegovih sorodnikov, ki so bili zelo glasni. Ricardo Alves je medtem še enkrat dokazal, kako zelo mu ustreza položaj bližje nasprotnikovim vratom, saj je prispeval kar dva gola.

»V prvem polčasu smo delali preveč napak, za kar smo plačali ceno. V drugem nismo mogli igrati tako slabo, sploh glede na kakovost, ki jo imamo. Spremenili smo pristop, zaigrali pametneje. Popravili smo se, dosegli tri gole in zasluženo zmagali. Čestitam fantom, pokazali so karakter, kakovost, kontrolo in tekmo, ki je bila zelo težka, dobili,« je dejal trener zeleno-belih Igor Bišćan, ki ob odmoru ni zganjal panike zaradi podpovprečne igre varovancev. Po reprezentančnem odmoru bi znala biti ekipa Olimpije še močnejša kot v prvih sedmih krogih. Vombergar prinaša učinkovitost in možnost igranja s klasičnim napadalcem, česar doslej ni bilo.

Ob tem se po poškodbi vrača kreativni vezist Goran Brkić (v Krškem je dobil nekaj minut igre v končnici tekme), ki se je na startu prvenstva predstavil kot eden ključnih mož Bišćanove zasedbe. V Krškem so gostitelji pred 1500 gledalci dvakrat vodili z zadetkoma Marina Jurine (8.) in Miljana Škrbića (33.), za Olimpijo pa so zadeli Stefan Savić (25.), Alves (53., 74.) in Vombergar (56.). Velik izziv Olimpijo čaka že v soboto, ko se bo pomerila z Domžalami v Stožicah, kjer lahko pričakujemo zelo dober obisk.



Prva liga Telekom Slovenije 1. Olimpija 8 6 2 0 20:4 20

2. Maribor 8 5 3 0 13:5 18

3. Gorica 8 4 1 3 9:7 13

4. Domžale 8 3 3 2 19:11 12

5. Krško 8 3 2 3 16:17 11

6. Rudar 8 3 1 4 7:10 10

7. Aluminij 8 2 3 3 10:12 9

8. Celje 8 2 3 3 10:13 9

9. Triglav 8 0 4 4 6:16 4

10. Ankaran 8 0 2 6 7:22 2



Škrbić zabil 9 golov Srbski napadalec Krškega Miljan Škrbić je v osmih krogih dosegel kar devet zadetkov. Med strelce se ni vpisal le na tekmi z Rudarjem v Velenju, po dva gola pa je zabil Gorici in Aluminiju. Lestvica strelcev: Škrbić 9 golov, Issah Abass (Olimpija) 5, Ricardo Alves (Olimpija), Matej Poplatnik (Triglav), Petar Franjić (Domžale) po 4. Pari 9. kroga: Celje – Krško (v petek ob 18.45), Triglav – Rudar (v soboto ob 14. uri), Aluminij – Ankaran (v soboto ob 16. uri), Olimpija – Domžale (v soboto ob 20.20), Gorica – Maribor (v nedeljo ob 18. uri).