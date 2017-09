Olimpija z garanjem prva po četrtini sezone

LJUBLJANA – Nogometni prvoligaši imajo za sabo prvo četrtino državnega prvenstva, na vrhu pa je ljubljanska Olimpija, ki je poleti pripeljala novega trenerja, Hrvata Igorja Bišćana, in dodobra prevetrila moštvo. V 9. krogu Prve lige Telekom Slovenije so si zmaji v Stožicah pred 4000 gledalci prigarali minimalno zmago proti poletnim Domžalčanom, ki so imeli pobudo v igri, si pripravili kopico lepih priložnosti za zadetek, a so bili nezbrani v zaključkih akcij.

Zmago posvetili Martinoviću: V soboto dopoldne je srčni infarkt doživel fizioterapevt nogometašev Olimpije Ilija Martinović in pozneje uspešno prestal operacijo. Zmaji so zmago v dvoboju z Domžalami posvetili prav njemu.

Izenačili bi lahko celo v zadnjih sekundah tekme, ko Amedej Vetrih v kazenskem prostoru po obratu ni dobro meril in je žogo poslal prek vrat mladega Olimpijinega čuvaja mreže Roka Vodiška, ki je s pretiranim zavlačevanjem sam ponudil priložnost sosedom. Zeleno-beli so edini zadetek dosegli v 61. minuti, ko je po podaji Ricarda Alvesa iz kota kapetan Ljubljančanov Branko Ilić visoko skočil med Juretom Balkovcem in Vetrihom ter z glavo poslal žogo na počitek v mrežo gostov. »Morda so bili Domžalčani celo boljši v polju, saj mi nismo bili tisti pravi tako kot doslej. To je botrovalo temu, da so Domžale dobro nadzorovale potek tekme. Mi pa smo odigrali taktično zrelo, kot se tudi spodobi za ekipo na prvem mestu, in izkoristili eno prekinitev,« je dejal 34-letni Ilić, ki se je na račun svoje starosti pošalil, da ga soigralci na treningih kličejo kar dedek. V zrelih nogometnih letih je dosegel prvenec v dresu Olimpije. »Ja, kar dolgo časa sem bil v tujini. Ko sem igral za Olimpijo v prvem obdobju, je igral še Robert Prosinečki in niti nisem smel razmišljati o zadetku, saj je bil on odgovoren za gole,« je novinarje nasmejal dobro razpoloženi nekdanji reprezentančni branilec in dodal: »Ta gol je toliko slajši, ker sem ga dosegel proti zelo dobrim Domžalam, in pomeni tri točke. Zadnjega sem dosegel v dresu Partizana pred slabimi tremi leti.«

O prvem mestu na lestvici je Ljubljančan povedal: »Zaslužili smo si vodilni položaj. Izhajam iz našega kakovostnega dela na treningih z novim trenerjem. Nihče se ne obremenjuje z lestvico in statistiko. Delo na treningih, kjer smo maksimalno angažirani, nas žene naprej. Imamo zelo močno konkurenco, vsi igralci so zelo angažirani, pa če so v postavi za tekmo ali ne. Skupaj smo šele dobre tri mesece, zato menim, da bomo sčasoma zagotovo še boljši.« Na to namiguje tudi širok kader igralcev. Zadnji novinec, napadalec Andres Vombergar, je denimo v soboto prvič začel tekmo in se izkazal s srčno igro z veliko teka.



Rumenim manjkajo točke

Domžalčani so glede na svojo igralsko kakovost in vrhunske predstave v kvalifikacijah za ligo Evropa kar prenizko na lestvici. Za vodilnimi zmaji zaostajajo zajetni enajst točk. »Strinjam se, da smo po osvojenih točkah preskromni. Toda tudi na današnji tekmi svojim igralcem ne morem očitati slabega pristopa ali igre, le zadetka niso dosegli. Če ne izkoristiš štirih zrelih priložnosti, težko pričakuješ kaj več. Ko se tekma lomi na takšnih derbijih, je pač treba zabiti gol. Mi ostajamo tekmovalni, dejstvo pa je, da ne moremo biti 40 odstotkov boljši od Olimpije in Maribora, saj sta to instituciji, ki imata kakovostne igralce in trenerje. Verjamem, da bomo tudi vnaprej igrali v podobnem slogu, hkrati pa si želim in upam, da bomo nagrajeni z dobrim rezultatom,« je dejal trener rumenih Simon Rožman, ki je z varovanci v prvem polčasu pričakoval, da bo sodnik Dragoslav Perić dosodil kazenski strel za Domžale. Po prostem strelu Senijada Ibričića si je namreč branilec Olimpije Mitch Apau zaščitil obraz in z roko odbil žogo.



Prva liga Telekom Slovenije 1. Olimpija 9 7 2 0 21:4 23

2. Maribor 8 5 3 0 13:5 18

3. Gorica 8 4 1 3 9:7 13

4. Rudar 9 4 1 4 9:11 13

5. Domžale 9 3 3 3 19:12 12

6. Krško 9 3 3 3 16:17 12

7. Aluminij 9 2 4 3 11:13 10

8. Celje 9 2 4 3 10:13 10

9. Triglav 9 0 4 5 7:18 4

10. Ankaran 9 0 3 6 8:23 3