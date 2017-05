Olimpija z dvema prekinitvama skočila na 2. mesto pred Domžale

Tri kroge pred koncem, nogometna Prva liga Telekom Slovenije se nadaljuje že jutri s 34. krogom, se je na drugo mesto vnovič zavihtela Olimpija. V derbiju Ljubljanske kotline oziroma obračunu za mesto prve spremljevalke prvaka NK Maribora so Ljubljančani v svojih Stožicah s 3:1 porazili Domžalčane. Dovolj, da je ekipa Safeta Hadžića na prvenstveni lestvici sobotnim gostom ušla za dve točki (56:54), ekipi pa sta se v tej sezoni na drugem mestu zamenjali še petič. To je bila hkrati že tretja medsebojna tekma v tej sezoni, ki je pripadla gostiteljem. Tokrat so zmaji slavili zaradi prekinitev. Dve sta bili dovolj. »Dogovorili smo se, da gremo na vse ali nič. Tekma je bila pomembna v boju za drugo mesto, v boju za Evropo. Dali smo vse od sebe in zasluženo prišli do zmage, ki smo jo res potrebovali,« je dejal strelec drugega gola Danijel Miškić. »Pomiril sem se in osredotočil. Vedel sem, da moram zadeti, in hvala bogu je žoga odletela v gol,« je o zadnjih sekundah prvega polčasa, ko je dosegel svoj četrti letošnji gol, razmišljal Miškić.

Vrstni red strelcev: Dominik Glavina (Rudar) in John Mary (Rudar) po 16, Luka Zahovič (Maribor) 15, Miran Brugič (Gorica) 14 … Pari 34. kroga: Krško – Radomlje (jutri,16. maja, ob 18. uri), Koper – Olimpija (jutri 16.maja, ob 20.15), Domžale – Gorica (v sredo, 17. maja, ob 17. uri), Rudar – Aluminij (v sredo, 17. maja, ob 18.

Vrnitev Boatenga



Zmago Olimpije je v drugem polčasu potrdil 23-letni Ganec z italijanskim potnim listom Boateng, ki se je po poškodbi le vrnil na zelenico. Kingsley je na igrišče vstopil v 65. minuti, le nekaj trenutkov pozneje pa je z zadetkom na najboljši možen način kronal vrnitev. »Za mano je zahtevno obdobje. Težko je bilo gledati soigralce na igrišču, jaz pa jim nisem mogel pomagati. Dosegel sem prvi gol za Olimpijo, zato se počutim zelo dobro,« je bil razumljivo radosten Boateng. »Ne smemo več izgubiti. Moramo dobiti vse tekme in obdržati drugo mesto na lestvici. Počutim se dobro. Boril se bom, da bom dosegel še več golov v dresu Olimpije,« je še pristavil Boateng, ki so ga s precej pompa pripeljali v glavno mesto. »To je bila prava borba za 2. mesto. Bistvena pa je naša zmaga,« je kratko in jedrnato pospremil trener Olimpije Safet Hadžić. »Dve prekinitvi sta odločili tekmo. Nismo zadovoljni,« je bil prav tako jasen trener poraženih Domžal Simon Rožman.



Do zmage z igralcem manj



Ne popuščajo niti Goričani, ki so odločni v kandidaturi za 2. ali 3. mesto. Po zmagi proti Rudarju za Domžalčani zaostajajo za točko (53:54) ter tri za Olimpijo. »Še devet točk je v igri do konca sezone. Ta zmaga je bila prigarana proti dobri ekipi velenjskega Rudarja. S tem uspehom smo naredili nekaj dobrega tudi za moštveni duh. Z igralcem manj smo pokazali značaj,« je trener Goričanov Miran Srebrnič igralcem izrekel pravo in upravičeno hvalnico. V 71. minuti je moral pod prho Rok Grudina (po drugem rumenem kartonu). Vrtnice niso uvenele, ampak so v 75. minuti prešle v vodstvo z 2:1. »Prejeli smo dva lahka gola, drugega celo z igralcem več. To bi morala biti naša prednost, pa ni bila,« je zamujeno obžaloval trener Rudarja Vanja Radinović. Ob tem ne gre prezreti grafa uspešnosti na zadnjih šestih tekmah. Brez sinočnje tekme Aluminij – Maribor sta na vrhu v zadnjih šestih krogih Gorica in Koper (s 4:0 so Primorci odpravili Radomlje), ki sta zbrala po 12 točk.



Rezultati 33. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Radomlje : Koper 0:4 (350 gledalcev; Sandi Križman 3., Matej Pučko 36., Ruben Belima 56., Theofanis Tzandaris 90.), Celje : Krško 1:2 (500 gledalcev; Dalibor Volaš 32.; Ibrahim Mensah 78., Tonči Mujan 92.), Gorica : Rudar 2:1 (600 gledalcev; Dejan Žigon 5., Tine Kavčič 75.; John Mary 58.; rdeči karton v 72. minuti za Goričana Roka Grudino), Olimpija : Domžale 3:1 (2000 gledalcev; Leon Benko 15., Danijel Miškić 45., Kingsley Boateng 66.; Elvis Bratanović 24.), Aluminij : Maribor (sinoči).





Prevzel odgovornost



Korak bližje obstanku so igralci Krškega, ki so v izdihljajih tekme slavili zmago v Celju, 1:2 je bilo. V sodnikovem podaljšku je zmago atomčkom iz Krškega priboril 21-letni up Hajduka, po rodu pa Šibenčan, Tonči Mujan. »To je bila za nas zelo pomembna tekma, ob koncu smo bili nagrajeni. Z borbeno in zbrano igro smo prišli do treh zelo pomembnih točk,« se je (začasnega) pomika proti sredini tabele razveselil trener Krškega Rok Zorko. »Nisem zadovoljen, ker smo izgubili tekmo, ki se je odvijala v pravo smer. Začeli smo dobro. Vodili smo z 1:0 in imeli enajstmetrovko, s katero bi lahko odločili tekmo. Njihov zadetek nas je nato nekoliko šokiral. Po tem golu smo spet zaigrali in si ustvarili nekaj priložnosti. Na koncu je njihov drugi zadetek odločil tekmo. Menim, da sem prispeval k porazu z menjavo, s katero sem vnesel nekaj živčnosti v ekipo. Jaz sem kriv za poraz, ne moji igralci,« je Igor Jovičević, trener celjskih grofov, priznal, da je z menjavo v 81. minuti (Lupeta v igro, Džinić iz igre) posredno pomagal gostom.