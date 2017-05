Olimpija v krču na Obalo k razigrani Pamićevi četi

Zavoljo pospešenega ritma igranja v Prvi ligi Telekom Slovenije skorajda ni časa za premlevanje dogodkov. V 34. krogu bo vnovič na tapeti boj za drugo mesto, razmere v spodnjem domu lestvice pa ne zagotavljajo mirnega spanca (vsem) zasedbam. Po nedelji se smeje igralcem Aluminija, ki so z zmago nad Mariborom (3:1; Mesec 2, Kramer; Hotić) jasno in glasno odgovorili Krškemu, ki je za slabih 24 ur skočilo na odrešilno 8. mesto, ki prinaša neposredni obstanek v PLTS. Bivanje Krškega v varni coni je bilo kratkega daha, saj se je Aluminij osladil s tremi točkami proti Mariboru. To je bil sicer že drugi poraz vijoličastih proti ekipi iz Kidričevega, ki je v tej sezoni le enkrat klonila proti prvakom. »Čestitam mojim igralcem – predvsem za izjemen 1. polčas. Hoteli smo to zmago, hoteli smo tri točke. Zato smo jih tudi vzeli,« je bil navdušen domači trener Slobodan Grubor.



Milanič je vedel



»Pričakoval sem tekmo, v kateri ne bomo optimalni, kar je razumljivo, potem ko smo že prvaki in imamo nekaj kadrovskih težav. Ekipa je bila relativno nova, z veliko igralci, ki so doslej igrali manj. Pričakoval sem, da ne bo lahko, nisem pa tega, da se bomo tako odzvali pri njihovih nasprotnih napadih. Tekma je bila odločena že v prvem polčasu, čeprav smo z menjavami poskušali nekaj narediti, dosegli smo ta zadetek, a prave prevlade nismo imeli. V prvem polčasu smo imeli pobudo, a premalo razpoloženih igralcev. Nasprotnik pa je bil zelo, zelo učinkovit iz protinapadov,« je pogled na nedeljsko dogajanje v Kidričevem predstavil Darko Milanič, ki je tudi pojasnil, zakaj je tako premešal prvo enajsterico. »Zavestno sem šel v tveganje. V Kidričevem sta bila na igrišču Karničnik in Uskoković, ki doslej sploh še nista igrala. Bajde je dobil priložnost po daljšem času, Ahmedi drugič zapored. Hotića sem hotel preizkusiti na bočnem položaju, saj bomo morali tudi v novi sezoni iskati rešitve, če se bo kje zapletlo. Vem, da po takšnem porazu ni prijetno, vendar je edina prava odločitev, da tudi igralci, ki prej niso igrali veliko, dobijo dovolj minut, mi pa odgovore. Brez te igralne prakse bodo težko pokazali, kaj zmorejo in koliko lahko računamo nanje. Drži, da so mladi odvisni od drugega dela moštva. Kljub temu pa sem v Kidričevem pričakoval več,« je še dodal Milanič, ki bo z izbranci jutri gosti Celje. Krško bo že danes poskušalo Aluminiju vrniti udarec, ko doma gosti Radomlje. Aluminij bo jutri gostoval pri velenjskem Rudarju. Pred zadnjimi tremi krogi ima Krško 35 točk, Aluminij 36, Rudar 38.



Mandarića niso pozabili



Poleg tekme v Krškem bosta danes na delu še šesti Koper in drugouvrščena Olimpija, ki je v soboto kljub visokoletečim ciljem ter napovedim dosegla šele drugo pomladansko zmago. »Smo v krču, nismo sproščeni. V naši igri ni lepote, vse je bolj plod borbenosti, ne umetnosti,« razmišlja trener Olimpije Safet Hadžić. Tokrat ga čaka zahtevno gostovanje pri Koprčanih, ki jih je Igor Pamić preporodil. Tekma bo imela dodatni pomen zavoljo vseh puščic, ki so v zadnjem letu letele na liniji med koprskim županom Borisom Popovičem in zdajšnjim predsednikom Olimpije Milanom Mandarićem, svojčas mecenom koprskega nogometa.



Nogometaši Domžal so šele drugič v sezoni doživeli dva zaporedna poraza. Časa za žalovanje v taboru Domžal ni – jutri na Ptuju (tam bodo Domžalčani igrali zadnji dve domači tekmi tega prvenstva, ker doma preurejajo teren) gostijo Gorico, ki ima le točko zaostanka za varovanci trenerja Simona Rožmana. »V tem trenutku se moramo sprostiti v glavah in nogah ter se dobro pripraviti na tekmo. Pred nami je tekma z Gorico, ki bo nadvse pomembna,« je povedal trener Rožman, ki bo proti Gorici nastopil brez poškodovanih Matije Široka in Jureta Balkovca, manjkal bo tudi kaznovani Žan Majer.