Olimpija tudi v Kidričevem pokazala šampionski značaj

LJUBLJANA – Nogometaši Olimpije so na vrhu lestvice Prve lige Telekom Slovenije po prvi četrtini državnega prvenstva, čeprav bosta Gorica in Luka Koper derbi 9. kroga odigrala šele 28. septembra. Zmaji so brez prask prestali gostovanje pri Aluminiju v Kidričevem, kjer v preteklosti niso mogli zmagati. Tokrat je bilo drugače, Olimpija je večji del tekme prevladovala v vseh elementih nogometne igre, razen v prvi 20 minutah prvega polčasa, ko so gostitelji v rdečem silovito pritisnili, toda Ljubljančani so v enem izmed nasprotnih napadov povišali vodstvo na 2:0 in odločili zmagovalca. Trener Olimpije Luka Elsner je kljub slabemu učinku na prejšnji tekmi z Gorico v konici napada spet zaupal Blessingu Elekeju in Leonu Benku – oba sta se mu oddolžila z zadetkom –, po poškodbi je spet igral vezist Rok Kronaveter. Nigerijec Eleke je dosegel prvi gol v 36. minuti, Hrvat pa je zabil za končnih 3:0 v 68. minuti in dosegel prvenec v PLTS. Tri minute prej je Miha Zajc zabil drugi gol za zmaje v trenutkih, ko je imel premoč Aluminij. »Prevevajo me mešani občutki, čeprav smo zmagali in pokazali nekaj dobrih stvari. Moti me, da so bili igralci po odmoru 20 minut neskoncentrirani, izgubljali so žogo. Tokrat smo se rešili, kdaj drugič se ne bomo,« je bil kritičen Elsner. Trener Aluminija Bojan Špehonja ni načrtoval taktike za takšen razplet, a se je zavedal pomanjkljivosti varovancev: »V prvem polčasu smo igrali preslabo, nekako prestrašeno, žogo smo v glavnem nabijali. V drugem polčasu je bilo precej bolje, toda v obdobju, ko smo pritiskali proti vratom Olimpije, smo prejeli drugi zadetek, s tem pa je bil zmagovalec odločen. Naša obrambna linija tokrat ni bila na ustrezni ravni.«

Celjani premagali Domžale Izidi 9. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Celje : Domžale 2:1 (700 gledalcev; Irfan Hadžić 25., Matej Podlogar 90.; Gaber Dobrovoljc 74.), Kalcer Radomlje : Rudar 2:2 (300 gledalcev; Igor Barukčić 53. – 11m, Kristijan Šipek 72.; Darko Zec 59., Dominik Glavina 82.), Krško : Maribor 1:2 (1500 gledalcev; Klemen Šturm 36.; Dare Vršič 12., Marwan Kabha 90.), Aluminij : Olimpija 0:3 (800 gledalcev; Blessing Eleke 36., Miha Zajc 65., Leon Benko 68.), Gorica : Luka Koper (preloženo na 28. september). Vrstni red strelcev: Sandi Arčon (Gorica) in Sunny Omoregie (Maribor) po 5 golov, Lovre Čirjak (Celje), Dominik Glavina, John Mary (oba Rudar) in Miha Zajc po 4... Pari 10. kroga v sredo, 21. septembra: Aluminij – Gorica (ob 16. uri), Krško – Rudar, Radomlje – Domžale, Olimpija – Celje (vse ob 18.15), Luka Koper – Maribor (ob 20.15).

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«