Olimpija spet z novim trenerjem

LJUBLJANA – Hrvat Igor Bišćan je novi trener nogometašev ljubljanske Olimpije. Nekdanji hrvaški reprezentant je podpisal pogodbo za dve leti, priprave za prihodnjo sezono pa bo začel 10. junija. Olimpijo čaka prva preizkušnja v novi sezoni že 29. junija v okviru prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

»Veselim se novih izzivov. Olimpija je velik klub z veliko potenciala in dobrimi razmerami za uspeh. Podrobno sem analiziral letošnje tekme Olimpije in vlogo vsakega igralca. Z delom začenjamo takoj, časa ni na pretek,« je dejal novi strateg ljubljanske zasedbe, medtem ko je predsednik kluba Milan Mandarić izrazil prepričanje, da bodo zmaji z novim trenerjem dobili novo energijo, zagon in odločnost.

Takega trenerja potrebujejo

»Dobili smo dobrega trenerja. Bišćana se spomnim po odličnih in odločnih nastopih še iz časov, ko je igral za Liverpool. Tak je tudi kot trener. Je sistematičen, vztrajen, pa tudi iskren in umirjen. Rezultati so več kot očitni, takega trenerja zdaj potrebujemo v Olimpiji. Klub ima vse pogoje za vrhunske rezultate in navijači jih upravičeno pričakujejo,« je dejal Mandarić, ki se je obenem zahvalil dosedanjemu trenerju Safetu Hadžiću, ki ostaja v klubu in se vrača med oglednike.

Bišćan je nekdanji hrvaški reprezentant, ki je znan po številnih uspešnih zgodbah, v katerih je nastopal kot nogometaš in v zadnjem obdobju kot trener. Bogato igralsko kariero je začel in zaključil v zagrebškem Dinamu, kjer je bil vrsto let kapetan moštva. Leta 2000 je prestopil v angleški Liverpool, kjer je v petih letih odigral 118 tekem. S klubom je leta 2005 po epskem finalu proti Milanu osvojil ligo prvakov. Angleški severozahod je po osvojitvi evropske krone zamenjal za Atene, kjer je pri Panathinaikosu preživel dve sezoni. Nogometno kariero je sklenil doma leta 2012, za Hrvaško pa je zbral petnajst tekme.

Bišćan je bil v minuli sezoni trener NK Rudeš. Temu klubu se je najprej pridružil kot pomočnik trenerja, a je že kmalu prevzel vlogo glavnega trenerja. Zasedbi iz zagrebškega predmestja, ki je zadnjih osmih letih nastopala v drugi hrvaški nogometni ligi, je odprl vrata prve lige in ga popeljal med elitna moštva hrvaškega nogometa.