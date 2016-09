Olimpija spet po Elsnerjevo

»Igrali bomo ambiciozno in enotno, naša igra bo všečna, zmagovali bomo s slogom,« je sporočil Luka Elsner, novi trener nogometašev Olimpije, ki se po treh letih vodenja Domžal počuti dovolj trenersko zrelega, da se je odločil sprejeti vabilo predsednika zmajev Milana Mandarića, ki ga je pozimi zavrnil. Štiriintridesetletni Elsner je četrti trener v Mandarićevem obdobju pri zeleno-belih, pred njim so morali oditi Marijan Pušnik, Srb Marko Nikolić in nazadnje Italijan Rodolfo Vanoli, ki so mu hrbet obrnili tudi igralci. »Presrečen sem, da tukaj sedim v novi vlogi, da sem se pridružil tej krasni zgodbi, polni zgodovine, ki je povezana tudi z mojo družino. Tu smo, da Olimpiji pomagamo izpolniti klubske cilje in da poskušamo narediti vse, da ekipa dobro deluje na igrišču. Ne le da zmaguje, ampak zmaguje z načinom. Vso energijo bomo vložili v to,« je jasen tretji Elsner v Olimpiji; po dedku in trenerju Branku ter očetu in igralcu Marku. »Zagotovo je to lep trenutek zame. Preteklost je zelo pomembna, daje navdih za prihodnost, občutek imam, kot da sem se nekoč v tem že videl. Zagotovo je motivacija še toliko večja,« je razkril Elsner, ki prepriča tudi s svojim slogom komuniciranja z javnostjo, pri Olimpiji pa verjamejo, da bo lahko na hitro vzpostavil odličen, a avtoritativen odnos z ekipo, izboljšal igro in dosegal zmage za prvo mesto na prvenstveni lestvici.



Njegov novi šef Mandarić, ki je bil s športnim direktorjem Nenadom Protego povsem uglašen glede izbora trenerja, je pripomnil: »Ne bo lahko, pritisk je avtomatično na njem, moramo biti prvaki. Igralci potrebujejo mladega, ambicioznega človeka. Imamo namreč zelo dobre igralce, toda nimamo ekipe. Mislim, da bo to Luka zelo uspešno opravil že v kratkem času. Prepričan sem, da bo njegov pristop k igri in vsemu prinesel spoštovanje igralcev.« Do zdaj neustrezni sistem igre 3-5-2 za današnjo Olimpijo je preteklost, Elsner favorizira osnovno postavitev 4-3-3, ki napoveduje napadalnejše predstave slovenskega prvaka, trenutno drugega na lestvici. »Dobri odnosi, kakovostno ozračje, pozitivna energija, v prvi vrsti bom iskal vse to, izjemno pomembna pa bo seveda nogometna vsebina. Glede na kakovost, ki jo imamo, to ne more biti prav težko,« pravi Elsner, ki je v zmajevo gnezdo ob podpisu triletne pogodbe pripeljal tudi pomočnika iz Domžal Roka Hanžiča, njegovo zaupanje pa uživa tudi večina dosedanjih članov strokovnega vodstva.